ZBOGOM, IKONO

FOTO Mladenov život kroz slike: Driblao Modrića i osvojio Kup, sin nosi dres mladih 'vatrenih'

U 49. godini života, nakon duge i teške bolesti, preminuo je Mladen Bartolović, bivši bosanskohercegovački reprezentativac te legendarni igrač i trener koji je ostavio neizbrisiv trag u hrvatskom nogometu
ARHIVA - Split: Modri u dva susreta nadjačali Hajduk u finalu te osvojili 9. naslov u Kupu
Bartolović, rođen u Zavidovićima, bio je poznat kao beskompromisni borac na terenu, a istu je hrabrost pokazao i u svojoj najtežoj životnoj bitci, koja je, nažalost, okončana 19. siječnja 2026. godine. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
