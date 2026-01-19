FOTO Mladenov život kroz slike: Driblao Modrića i osvojio Kup, sin nosi dres mladih 'vatrenih'

U 49. godini života, nakon duge i teške bolesti, preminuo je Mladen Bartolović, bivši bosanskohercegovački reprezentativac te legendarni igrač i trener koji je ostavio neizbrisiv trag u hrvatskom nogometu
Bartolović, rođen u Zavidovićima, bio je poznat kao beskompromisni borac na terenu, a istu je hrabrost pokazao i u svojoj najtežoj životnoj bitci, koja je, nažalost, okončana 19. siječnja 2026. godine.
Njegov životni i sportski put bio je sve samo ne uobičajen. Do svoje šesnaeste godine Mladen je bio zaljubljenik u košarku, no rat u Bosni i Hercegovini zaustavio je rad košarkaških klubova. U tim teškim vremenima okrenuo se nogometu, sportu koji će mu obilježiti život.
Profesionalnu karijeru započeo je 1996. godine u sisačkoj Segesti, da bi dvije godine kasnije stigao u Vinkovce i potpisao za Cibaliju, klub koji će postati njegov drugi dom.
S Dinamom je u sezoni 2003./04. osvojio Hrvatski kup, jedini trofej u karijeri. Potom je dvije sezone proveo u gradskom rivalu NK Zagrebu, gdje je u sezoni 2004./05. proglašen i najboljim igračem lige.
Od 2006. do 2009. igrao je za Hajduk, a inozemnu karijeru zaključio je u iranskom Fooladu.
Kroz karijeru je u 338 utakmica Prve HNL zabio 78 golova.
Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao je 17 utakmica.
Srce ga je uvijek vuklo natrag u Vinkovce, gdje je u dresu Cibalije 2015. godine i završio impresivnu igračku karijeru.
Iako je igrao za Dinamo i Hajduk, Bartolović je status istinske legende stekao u Cibaliji. U dva navrata nosio je nebeskoplavi dres te je s ukupno 255 službenih nastupa i 58 golova postao jedan od najvećih igrača u povijesti kluba.
Nakon igračke karijere, logičan slijed bio je prelazak u trenerske vode, također u voljenim Vinkovcima.
Počeo je radom s mlađim uzrastima, a prvi samostalni posao imao je u trećeligašu Bedemu iz Ivankova. U ožujku 2017. preuzeo je prvu momčad Cibalije u gotovo bezizlaznoj situaciji.
Klub je bio posljednji na ljestvici, sa sedam bodova zaostatka za mjestom koje vodi u doigravanje. Pod njegovim vodstvom momčad je proigrala, osvojila ključne bodove i kroz doigravanje protiv Gorice čudesno osigurala ostanak u prvoligaškom društvu.
Iako je u ožujku 2018. smijenjen, ostao je u klubu kao glavni skaut i koordinator omladinske škole.
U listopadu 2021. godine objavljeno je da Bartolović vodi najtežu bitku, onu protiv teške bolesti.
Cijela nogometna javnost ujedinila se kako bi mu pomogla, a vinkovački Ultrasi organizirali su humanitarni turnir za prikupljanje sredstava za liječenje u Njemačkoj. U akciju se uključio i Ivan Rakitić, koji je dres sa svog predstavljanja u Hajduku dao na aukciju.
Najveći oslonac u borbi bila mu je obitelj: supruga Silvija, sinovi Marko, Luka i Šimun, majka Jadranka te sestra Mateja i brat Igor. Vjera mu je, kako je često isticao, davala snagu i mir.
Veterani Hajduka i Dinama ostavili su po strani rivalstvo kako bi zajedno istrčali na teren Apfel Arene u Makarskoj. Nije to bila obična utakmica, nego večer humanosti, zajedništva i podrške posvećena Mladenu Bartoloviću, nekadašnjem igraču oba kluba i istinskoj nogometnoj ikoni.
Mladen Bartolović ostat će upamćen kao igrač nevjerojatne energije i borbenosti, trener koji je živio za svoj klub, ali prije svega kao velik čovjek, suprug i otac. Njegov prerani odlazak ostavlja prazninu, ali i nasljeđe borca koji se nikada nije predavao, ni na terenu ni u životu.
