POGLEDAJTE ATMOSFERU
FOTO Boysi obojili Senj u plavo: Belinho debitirao za Dinamove seniore, svladali četvrtoligaša
U povodu 105. godišnjice osnutka NK Nehaja u Senju je gostovala kombinirana momčad Dinama i pobijedila 1-0 golom Mislava Ćutuka (84.). Protiv četvrtoligaša su igrali neki prvotimci poput Theophilea, Mudražije i Varele, debitirao je Slovenac Miha Zajc, ali i Brazilac Belinho (16) koji je godinama u omladinskoj školi "modrih". Nakon utakmice u gradu poznatom po buri održala se i Plava noć, a Bad Blue Boysi su u performansu s dimnim bombama obojili rivu u plavo. Navijačica Đina Dobrina postala je 60.000. članica kluba i dobila prigodan dres