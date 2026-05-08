FOTO Modrićev suigrač zablistao u dresu Kustošije! Pogledajte

Rafael Leão jedan je od najvrijednijih nogometaša Milana, a prema Transfermarktu vrijedi 65 milijuna eura. Suigrač Luke Modrića oduševio je hrvatsku javnost slikajući se u dresu Kustošije!

Pohvalio se hrvatski trećeligaš time na društvenim mrežama, uz opis:

"Vjernom fanu iz Milana stigao je dres Kustošije", napisali su.

Leão je u Milan stigao u ljeto 2019. iz Lillea za 49,5 milijuna eura, a nakon sjajnih nekoliko prvih sezona interes je pokazala i Barcelona. Ipak, Portugalac je ostao u Milanu i ove sezone odigrao 29 utakmica i zabio 10 golova.

Redovito nastupa i za portugalsku reprezentaciju za koju je skupio 43 nastupa, a čeka ga nastup na Svjetskom prvenstvu.