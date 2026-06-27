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MODA I NOGOMET

FOTO 'Mostarska Kardashianka' u haljini koja spaja Hrvatsku i BiH: 'Dvije nacije, jedna ljubav'

Mostarska influencerica Marijana Jurić privukla je veliku pažnju na objavivši fotografiju u haljini inspiriranoj zastavama Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Objava je za kratko vrijeme prikupila tisuće lajkova
FOTO 'Mostarska Kardashianka' u haljini koja spaja Hrvatsku i BiH: 'Dvije nacije, jedna ljubav'
Marijana Jurić, influencerica i kreatorica sadržaja iz Mostara, ovoga puta nije privukla pažnju modnom kombinacijom ili lifestyle objavom, nego posebnom porukom. Na Instagramu je objavila fotografiuju u haljini koja spaja motive i boje dviju susjednih država. -Jedna haljina. Dvije nacije. Jedna ljubav prema nogometu - napisala je uz objavu. | Foto: Instagram/Marijana Juric
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Marijana Jurić, influencerica i kreatorica sadržaja iz Mostara, ovoga puta nije privukla pažnju modnom kombinacijom ili lifestyle objavom, nego posebnom porukom. Na Instagramu je objavila fotografiuju u haljini koja spaja motive i boje dviju susjednih država. -Jedna haljina. Dvije nacije. Jedna ljubav prema nogometu - napisala je uz objavu. | Foto: Instagram/Marijana Juric
Komentari 2

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