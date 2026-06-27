FOTO 'Mostarska Kardashianka' u haljini koja spaja Hrvatsku i BiH: 'Dvije nacije, jedna ljubav'

Mostarska influencerica Marijana Jurić privukla je veliku pažnju na objavivši fotografiju u haljini inspiriranoj zastavama Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Objava je za kratko vrijeme prikupila tisuće lajkova
Marijana Jurić, influencerica i kreatorica sadržaja iz Mostara, ovoga puta nije privukla pažnju modnom kombinacijom ili lifestyle objavom, nego posebnom porukom. Na Instagramu je objavila fotografiuju u haljini koja spaja motive i boje dviju susjednih država. -Jedna haljina. Dvije nacije. Jedna ljubav prema nogometu - napisala je uz objavu.
| Foto: Instagram/Marijana Juric
Marijana Jurić, influencerica i kreatorica sadržaja iz Mostara, ovoga puta nije privukla pažnju modnom kombinacijom ili lifestyle objavom, nego posebnom porukom. Na Instagramu je objavila fotografiuju u haljini koja spaja motive i boje dviju susjednih država. -Jedna haljina. Dvije nacije. Jedna ljubav prema nogometu - napisala je uz objavu. |
Foto: Instagram/Marijana Juric
Marijana Jurić, influencerica i kreatorica sadržaja iz Mostara, ovoga puta nije privukla pažnju modnom kombinacijom ili lifestyle objavom, nego posebnom porukom. Na Instagramu je objavila fotografiuju u haljini koja spaja motive i boje dviju susjednih država. -Jedna haljina. Dvije nacije. Jedna ljubav prema nogometu - napisala je uz objavu.
| Foto: Instagram/Marijana Juric
Kreacija je odmah privukla tisuće lajkova i brojne komentare. Pratitelji su pohvalili originalnost ideje i simboliku, a mnogi su istaknuli kako sport treba biti povod za zajedništvo.
| Foto: Instagram/Marijana Juric
Marijana se pohvalila kako su je pratitelji prozvali 'predivnom Mostarkom', a njezina poruka o zajedništvu dviju nacija posebno je odjeknula u danima kada su i BiH i Hrvatska igrale ključne utakmice na Svjetskom prvenstvu.
| Foto: Instagram/Marijana Juric
Foto Instagram/Marijana Juric
Foto Instagram/Marijana Juric
Marijana Jurić poznata je po tome što ju mediji često nazivaju 'mostarskom Kardashiankom' zbog prepoznatljivog stila i snažne prisutnosti na društvenim mrežama. Njezin Instagram profil broji više od 80 tisuća pratitelja kojima redovito dijeli sadržaje o modi, lifestyleu i sportskim događajima.
| Foto: Instagram/Marijana Juric
Foto Instagram/Marijana Juric
Nije to prvi put da sportski događaj pretvara u modnu izjavu. Influencerica je i ranije pokazivala interes za velika sportska natjecanja, no ovaj spoj navijačkog duha i mode posebno je zaintrigirao publiku. Kombinacija dviju zastava u jednoj kreaciji pokazala se kao snažan simbolički potez.
| Foto: Instagram/Marijana Juric
Foto Instagram/Marijana Juric
Foto Instagram/Marijana Juric
Foto Instagram/Marijana Juric
Foto Instagram/Marijana Juric
Foto Instagram/Marijana Juric
Foto Instagram/Marijana Juric
Foto Instagram/Marijana Juric
Foto Instagram/Marijana Juric
Foto Instagram/Marijana Juric
Foto Instagram/Marijana Juric
Foto Instagram/Marijana Juric
Foto Instagram/Marijana Juric
Foto Instagram/Marijana Juric
Foto Instagram/Marijana Juric
Foto Instagram/Marijana Juric
Foto Instagram/Marijana Juric
Foto Instagram/Marijana Juric
Foto Instagram/Marijana Juric
Foto Instagram/Marijana Juric
Foto Instagram/Marijana Juric
Foto Instagram/Marijana Juric
Foto Instagram/Marijana Juric
Foto Instagram/Marijana Juric