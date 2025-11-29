Obavijesti

VREMEPLOV U DJETINJSTVO

FOTO Možete li prepoznati ove dječake? Sportske su legende

Često su se svađali, bilo je tu i tučnjava, svaki dan sam na poslu primala nekoliko poziva. Kolegica mi je jednom rekla da joj je dosta tih naših svađa, komentirala je Zdravka Sinković, majka zlatnih olimpijaca
Zagreb: Presnimka fotografije iz obiteljskog albuma vesla?a Valenta i Martina Sinkovi?a
Počeli su trenirati veslanje nakon što je njihova majka Zdravka zabunom upisala njihovog brata Matiju u veslački, umjesto kajak-kanu klub. | Foto: Privatni arhiv/POSEBNA PONUDA
