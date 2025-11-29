FOTO Možete li prepoznati ove dječake? Sportske su legende

Često su se svađali, bilo je tu i tučnjava, svaki dan sam na poslu primala nekoliko poziva. Kolegica mi je jednom rekla da joj je dosta tih naših svađa, komentirala je Zdravka Sinković, majka zlatnih olimpijaca
Počeli su trenirati veslanje nakon što je njihova majka Zdravka zabunom upisala njihovog brata Matiju u veslački, umjesto kajak-kanu klub.
Time je počelo čudesno putovanje. Valent i Martin Sinković danas imaju više od 50 odličja.
"Valent je na djeda, mog oca, i karakterno i fizički. On prvo promisli, pa kaže, a Martin prvo kaže pa promisli. Oduvijek je bio takav," komentirala je majka Zdravka.
Valent i Martin Sinković, zlatni olimpijci. Nevjerojatna braća osvojila su četiri olimpijske medalje (tri zlata), a posebno je impresivno bilo ono u Parizu u finalu dvojca na pariće.
Sinkovići su kroz cilj prošli u vremenu 6:23.66 minuta, 45 stotinki ispred drugoplasiranih Britanaca, Olivera Wyneea-Griffitha i Toma Georgea.
"Valent i danas puno više zatomljuje emocije, zato bi me jako začudilo vidjeti ga da zaplače, kao što je Martin zaplakao na postolju u Riju," dodala je.
Uz Martina i Valenta u domu Sinkovića stasao je i Matija, najstariji brat.
"Često su se svađali, bilo je tu i tučnjava, svaki dan sam na poslu primala nekoliko poziva. Sva trojica su podjednako zvala. Kolegica mi je jednom rekla da joj je dosta tih naših svađa. Matija je bio kolovođa," pričala je mama Sinković.
Martin i Valent. Ta će se imena zauvijek pamtiti u veslačkom svijetu, ali i u Hrvatskoj. Jer su ova braća sada najtrofejniji hrvatski sportaši na ljetnim igrama.
