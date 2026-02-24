FOTO Mrkopalj ga je dočekao kao heroja, a onda je šokirao Hrvatsku i otišao kod susjeda

Na današnji dan 2009. godine tadašnji 21-godišnji hrvatski reprezentativac u biatlonu Jakov Fak dočekan je u svom rodnom Mrkoplju nakon što je osvojio brončanu medalju u utrci na 20 kilometara na Svjetskom prvenstvu
Doček hrvatskog biatlonca Jakova Faka, osvajača brončane medalje u utrci na 20 kilometara na Svjetskom prvenstvu u južnokorejskom Pyeongchangu. Ušao je u povijest kao prvi hrvatski osvajač medalje u nordijskim disciplinama.
Mladi je biatlonac na noge podigao cijeli Mrkopalj.
'Jakove, Jakove!', vikali su uz vrisak i pljeskanje.
Na Zimskim olimpijskim igrama 2010. u Vancouveru, Fak je ponovno stvorio senzaciju osvojivši brončanu medalju u sprintu na 10 km.
Druženje povodom povratka brončanog olimpijca Jakova Faka s djevojkom Mateom Korenić.
Janica Kostelić, najtrofejnija hrvatska skijašica i brončani olimpijac Jakov Fak.
Predsjednik Ivo Josipović uručuje Jakovu Faku odlikovanje Red Danice Hrvatske.
Samo nekoliko mjeseci nakon što je je Hrvatskoj donio jedinu olimpijsku medalju u biatlonu, Fak prelazi u slovensku reprezentaciju.
Želio je nastaviti suradnju sa slovenskim trenerom Urošom Velepecom, a susjedi su tu vidjeli veliku priliku i uzeli ga pod svoj stijeg. Svi pokušaji Hrvatskog olimpijskog odbora da ga zadrži, uz dodatno financiranje trenera i spoznrostva, propali su.
- Drago mi je što konačno u rukama držim ispisnicu i što ću se nastaviti baviti biatlonom. Ovo je jedan od najsretnijih dana u mom životu. Zahvaljujem svima koji su bili uz mene, mojoj obitelji i predstavnicima obaju Saveza, koji su pokazali da između Slovenije i Hrvatske vladaju vrlo dobri odnosi -, poručio je Fak nakon odluka da nastupa za naše susjede.
Pod slovenskom zastavom dodao je olimpijsko srebro 2018. godine te još četiri medalje sa svjetskih prvenstava u svoju riznicu.
