Obavijesti

Galerija

Komentari 0
PRIJE 17 GODINA

FOTO Mrkopalj ga je dočekao kao heroja, a onda je šokirao Hrvatsku i otišao kod susjeda

Na današnji dan 2009. godine tadašnji 21-godišnji hrvatski reprezentativac u biatlonu Jakov Fak dočekan je u svom rodnom Mrkoplju nakon što je osvojio brončanu medalju u utrci na 20 kilometara na Svjetskom prvenstvu
ARHIVA - 2009. Mrkopalj: Do?ek Jakova Faka, bron?anog biatlonca
Doček hrvatskog biatlonca Jakova Faka, osvajača brončane medalje u utrci na 20 kilometara na Svjetskom prvenstvu u južnokorejskom Pyeongchangu. Ušao je u povijest kao prvi hrvatski osvajač medalje u nordijskim disciplinama. | Foto: Nel Pavletic/24sata
1/37
Doček hrvatskog biatlonca Jakova Faka, osvajača brončane medalje u utrci na 20 kilometara na Svjetskom prvenstvu u južnokorejskom Pyeongchangu. Ušao je u povijest kao prvi hrvatski osvajač medalje u nordijskim disciplinama. | Foto: Nel Pavletic/24sata
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026