NA DANAŠNJI DAN
FOTO Dok se hajdukovac ženio, suigrači su gubili na Maksimiru
Franko Andrijašević rekao je 'sudbonosno da' dugogodišnjoj djevojci Marini Božidar 29. rujna 2012. Uz jedno veliko 'ali'... Naime, Franko, tada nogometaš Hajduka, oženio se u vrijeme odigravanja derbija Dinamo - Hajduk
Na današnji dan, 29. rujna 2012. godine, hajdukovac Franko Andrijašević rekao je 'sudbonosno da' dugogodišnjoj djevojci Marini Božidar.
Franko i Marina tada su uplovili u bračne vode nakon višegodišnje veze.
Uz jedno veliko 'ali'.
Naime, Franko, tada nogometaš Hajduka, oženio se u vrijeme odigravanja derbija Dinamo - Hajduk u Zagrebu!
Kao 'sol na ranu' hajdukovaca, Andrijašević je bio njegov dokapetan i ponajbolji igrač.
Međutim, zakazao je datum vjenčanja prije nego što je doznao datum derbija.
Svadbu nije mogao odgoditi zbog 200-tinjak uzvanika.
A pobrinuo se i da ne može zaigrati u derbiju. Naime, tjedan dana uoči utakmice namjerno je zaradio treći žuti karton, zbog čega nije ni mogao konkurirati za derbi.
Međutim, Hajduk je bio bijesan zbog te situacije.
"Svakom Hajdukovom igraču ugovorom su definirana prava i obveze, a Klub ne tolerira njegovo kršenje te se isto kažnjava. Mjere kažnjavanja za nepoštivanje klupskih obveza definirane su Stegovnim pravilnikom kluba, te će isti biti primijenjen prema igraču Franku Andrijaševiću," tada je objavio Hajduk putem priopćenja.
Iz Splita su dodatno objasnili: "U trenutku spoznaje informacije da je igrač Franko Andrijašević najavio svoje vjenčanje za subotu 29. rujna, premda dovedeni praktički pred gotov čin, odgovorne osobe HNK Hajduk odmah su poduzele radnje kako bi se otklonile moguće posljedice neodgovornog ponašanja igrača, no uvjeta za promjenu istih više nije bilo."
Istovremeno, u Zagrebu se igrao derbi s puno poznatih lica. Ante Čačić bio je trener Dinama, a Mišo Krstičević trener Hajduka
Sammir je u utakmici bio junak 'modrih'.
Duje Čop i Alen Halilović.
Davor Šuker bio je predsjednik HNS-a.
Družio se s tadašnjim gradonačelnikom Zagreba, Milanom Bandićem.
