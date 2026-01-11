FOTO Na temperaturama ispod nule ona će vas sigurno ugrijati

Caro Daur, Njemica iz okolice Hamburga koja je od modnog bloga stvorila globalno prepoznatljiv brend, postala je jedna od najutjecajnijih figura u digitalnom svijetu. S više od 4,6 pratitelja na Instagramu, ona nije samo lice s naslovnica, već i vješta poduzetnica koja diktira trendove. | Foto: Instagram