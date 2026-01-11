Obavijesti

ZANOSNA NJEMICA

FOTO Na temperaturama ispod nule ona će vas sigurno ugrijati

U svijetu u kojem se titula influencera često koristi s dozom rezerve, rijetki su oni koji su uspjeli izgraditi istinsko poslovno carstvo. Jedna od njih bez sumnje je Katharina Caroline Daur, poznatija kao Caro Daur
Caro Daur, Njemica iz okolice Hamburga koja je od modnog bloga stvorila globalno prepoznatljiv brend, postala je jedna od najutjecajnijih figura u digitalnom svijetu. S više od 4,6 pratitelja na Instagramu, ona nije samo lice s naslovnica, već i vješta poduzetnica koja diktira trendove. | Foto: Instagram
