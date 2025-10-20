FOTO Najbolja tenisačica svijeta oduzima dah. U vrućem badiću s kolegicom uživala na kupanju

Arina Sabalenka (27) nakon teških poraza mami uzdahe i puni baterije. Prva igračica na WTA ljestvici nakon niza provokativnih fotki s ljetovanja sad pozira s kolegicom Paulom Badosom (27)
Najbolja tenisačica svijeta, Arina Sabalenka, ovih je dana uživala na odmoru nakon što joj je u Wuhanu prekinut pobjednički niz započet na US Openu, gdje je obranjena titula i osvojen četvrti Grand Slam pehar.
U polufinalu kineskog turnira zaustavljena je od strane Jessice Pegule, koja je slavila nakon napetog meča riješenog u odlučujućem tie-breaku.
Nakon tog poraza Sabalenka je odlučila povući se od turnirskog ritma te joj je društvo u odmoru pravila španjolska tenisačica Paula Badosa.
Fotografije s njihova zajedničkog odmora na bazenu objavljene su na društvenim mrežama, gdje su izazvane brojne reakcije obožavatelja.
Dvije prijateljice viđene su u bikiniju, a njihovi su objavljeni kadrovi ubrzo preplavili internet. Sabalenka je tako još jednom potvrđena kao jedna od najatraktivnijih tenisačica današnjice, ne samo na terenu, nego i izvan njega.
Oazu mira ovog ljeta pronašla na sunčanom Mikonosu u Grčkoj, a fotografijama s odmora zapalila je društvene mreže i još jednom dokazala da je, osim na terenu, prava zvijezda i izvan njega.
Dok su njezini suparnici brusili formu za nadolazeće turnire, Bjeloruskinja je punila baterije u društvu dečka i prijatelja, pokazujući svoju opušteniju stranu.
Nakon što je na Wimbledonu u polufinalu poražena od Amerikanke Amande Anisimove, Sabalenka je spakirala kofere i pobjegla u Grčku. Pratiteljima na Instagramu, kojih ima preko 2,8 milijuna, podijelila je seriju fotografija koje su izazvale pravu pomutnju.
Uz jednostavan opis "Znate gdje me možete pronaći", 27-godišnja tenisačica objavila je slike s jahte, gdje pozira u atraktivnom bijelom bikiniju koji je istaknuo njezinu zavidnu figuru.
Fotografije na kojima uživa u moru, suncu i druženju sa svojim partnerom, brazilskim poduzetnikom Georgiosom Frangulisom, osnivačem brenda Oakberry, brzo su postale viralne.
Komentari obožavatelja preplavili su njezin profil, a komplimenti poput "Nova bomba je ušla u vilu", "Kraljica" i "Ciljevi za tijelo" samo su potvrdili njezin status jedne od najatraktivnijih sportašica današnjice.
Očito je da Sabalenka, osim što dominira snažnim forhendima, zna kako privući pažnju i kada je reket spremljen u torbu.
Ranije ove godine izgubila je u finalu Australian Opena od Madison Keys, a zatim i u finalu Roland Garrosa od Coco Gauff, iako je bila samo set udaljena od pobjede. Poraz u polufinalu Wimbledona bio je treće veliko razočaranje na Grand Slam turnirima ove sezone.
Njezin stil igre, koji karakteriziraju gromoviti udarci i nepopustljiva agresivnost, donio joj je nadimak "Tigrica", a tetovaža tigra na lijevoj ruci postala je njezin zaštitni znak.
Izvan terena, njezina odvažna osobnost i magnetska privlačnost čine je jednako zanimljivom. Njezina priča o uspjehu, koju je izgradila uz pomoć trenera Antona Dubrova i podršku obitelji, inspiracija je mnogima.
Karijera Arine Sabalenke prepuna je impresivnih uspjeha. Osvojila je tri Grand Slam naslova u pojedinačnoj konkurenciji, Australian Open 2023. i 2024. te US Open 2024. U njezinoj vitrini nalazi se 20 WTA naslova, a bila je i svjetski broj 1 u parovima, osvojivši US Open 2019. i Australian Open 2021. s partnericom Elise Mertens.
Pritisak je ogroman jer joj za vratom pušu suparnice poput Ige Świątek i Coco Gauff, koje su posljednjih mjeseci smanjile zaostatak na ljestvici. Svaki kiks mogao bi je stajati prvog mjesta, zbog čega je odmor ključan za fizičku i mentalnu regeneraciju.
Dok obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju njezin povratak na teren, Sabalenka koristi svaki trenutak za opuštanje.
Njezine fotografije s Mikonosa pokazuju da i šampionke trebaju vrijeme za sebe. Jedno je sigurno: odmorna i motivirana, bjeloruska tigrica bit će spremna za nove bitke i obranu svog trona.
Svijet tenisa čeka njezin povratak, a ona je jasno poručila: zna se gdje će je pronaći.
