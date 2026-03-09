Obavijesti

FOTO Najbolje iz 25. kola HNL-a: Dinamo 'sredio' Hajduk, Osijek se maknuo sa začelja tablice

25. kolo HNL-a obilježio je derbi Dinama i Hajduka na Poljudu i pobjeda 'modrih'. Osijek je osvojio tri boda u Puli i maknuo se sa dna ljestvice, a aktualni prvak Rijeka teže je od očekivanog savladala 'fenjeraša'
Pula: NK Osijek slavio na Drosini s 0:1
U prvoj utakmici 25. kola domaćeg nogometnog prvenstva sastali su se Istra i Osijek. Domaćin je bila Istra na stadionu Aldo Drosina, a utakmicu je sudio Duje Strukan | Foto: Sasa Miljevic
