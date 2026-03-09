FOTO Najbolje iz 25. kola HNL-a: Dinamo 'sredio' Hajduk, Osijek se maknuo sa začelja tablice

25. kolo HNL-a obilježio je derbi Dinama i Hajduka na Poljudu i pobjeda 'modrih'. Osijek je osvojio tri boda u Puli i maknuo se sa dna ljestvice, a aktualni prvak Rijeka teže je od očekivanog savladala 'fenjeraša'
U prvoj utakmici 25. kola domaćeg nogometnog prvenstva sastali su se Istra i Osijek. Domaćin je bila Istra na stadionu Aldo Drosina, a utakmicu je sudio Duje Strukan
U prvoj utakmici 25. kola domaćeg nogometnog prvenstva sastali su se Istra i Osijek. Domaćin je bila Istra na stadionu Aldo Drosina, a utakmicu je sudio Duje Strukan
U prvoj utakmici 25. kola domaćeg nogometnog prvenstva sastali su se Istra i Osijek. Domaćin je bila Istra na stadionu Aldo Drosina, a utakmicu je sudio Duje Strukan
Osječani su pobijedili s minimalnom prednosti 1-0, ali ta tri boda bila su im itekako bitna. Jedini strijelac bio je Nail Omerović koji je zabio u 61. minuti susreta. Omerović je također bio proglašen igračem utakmice
Momčad Tomislava Radotića tom pobjedom je skočila na predzadnje mjesto na tablici
U drugoj utakmici 25. kola HNL-a Gorica je ugostila Slaven Belupo. Podijelili su se bodovi u Velikoj Gorici, završilo je remijem 2-2
Domaćini su poveli golom Domagoja Pavičića u 13. minuti
'Farmaceuti' su izjednačili na početku drugog poluvremena u 55. minuti golom Tomislava Božića koji je proglašen igračem utakmice. Poveli su u 74. minuti kada je precizan bio Josip Mitrović
Za konačnih 2-2 zabio je ponovno Domagoj Pavičić, a Gorica je ostala osma s 27 bodova, a Slaven Belupo četvrti s 35 bodova
Pobjednika nije bilo niti u drugom subotnjem susretu 25. kola HNL-a, na maksimirskom su stadionu nogometaši Lokomotive i Varaždina remizirali 1-1
Lokomotiva je povela u 31. minuti, a strijelac je bio Jordanac Ibrahim Sabra, koji je ove zime u zagrebački klub došao na posudbu. Matej Vuk zabio je pogodak u 74. minuti za konačnih 1-1.
Iz prvog poluvremena još treba izdvojiti težu ozljedu napadača Varaždina Mamuta zbog čega je morao napustiti travnjak
U samoj završnici čak su bolji bili gosti koji su u 93. minuti zabili gol za 2-1. Sjajan je lob pogodio Latković, ali je nakon VAR provjere pogodak poništen zbog zaleđa te je dvoboj završen podjelom bodova
Nogometaši Dinama u velikom su derbiju 25. kola HNL-a kao gosti na Poljudu svladali Hajduk sa 3-1 (3-1) te tako povećali svoju prednost na vrhu ljestvice na 10 bodova u odnosu na najvećeg rivala
Dinamo je mnogo bolje krenuo u dvoboj i pogocima Mihe Zajca (7) i Gabrijela Vidovića (11) stigao do prednosti od 2-0.
Rokas Pukštas smanjio je zaostatak Hajduka na 2-1 u 28. minuti susreta
Mounsef Bakrar je povećao na 3-1 u 38. minuti prije odlaska na poluvrijeme. Početkom nastavka Hajduk je pritisnuo Dinamo, prebacio igru na polovicu terena koja pripada gostima, ali nije stvorio niti jednu konkretnu priliku
Vodeći Dinamo sada ima 57 bodova, 10 više od drugog Hajduka te je na najboljem putu ka osvajanju svog 26. naslova prvaka Hrvatske u 35. sezoni otkako se igra HNL
U zadnjoj utakmici 25. kola HNL-a Rijeka je kao gost u Osijeku svladala Vukovar 1991 sa 1-0
Jedini strijelac bio je Toni Fruk koji je realizirao pogodak iz penala u 51. minuti susreta
Rijeka je u 55. minuti preko Rukavine još jednom zatresla mrežu, ali taj je gol poništen zbog minimalnog zaleđa dok je Fruk u 85. minuti propustio veliku šansu za povećanje prednosti
Treća Rijeka sada ima 38 bodova, tri više od četvrtog Slavena Belupa, a četiri od petog Varaždina, dok je Vukovar 1991 ostao na dnu sa 20 bodova, tri manje od devetog Osijeka
