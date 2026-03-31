FOTO Najbolji igrači SP-a 2026., ali po Amerikancima. Pogodite gdje su smjestili Luku Modrića!

Fox Sports objavio listu 26 igrača za SP 2026. koja je izazvala burne reakcije zbog američke pristranosti. Na listi su čak četiri Amerikanca, dok su svjetske zvijezde poput Viníciusa Jr. i Harryja Kanea rangirane niže
Američka televizijska kuća Fox Sports, glavni nositelj prava prijenosa za nadolazeće Svjetsko prvenstvo 2026. godine, podigla je veliku prašinu objavom popisa 26 nogometaša koji bi trebali obilježiti turnir.
Lista je u rekordnom roku postala predmetom sprdnje na društvenim mrežama zbog nevjerojatne pristranosti prema domaćim, američkim igračima. Najviše kontroverzi izazvalo je uvrštavanje čak četvorice američkih reprezentativaca na popis, pri čemu su njihove pozicije izazvale podsmijeh nogometnih fanova diljem svijeta.
Na 26. mjestu liste je veznjak SAD-a i Juventusa, Weston McKennie.
25. Bukayo Saka (Engleska)
24. Mohamed Salah (Egipat)
23. Raphinha (Brazil)
22. Folarin Balogun (SAD)
21. Bruno Fernandes (Portugal)
20. Achraf Hakimi (Maroko)
19. Pedri (Španjolska)
18. Desire Doue (Francuska)
17. Lautaro Martinez (Argentina)
16. Chris Richards (SAD)
15. Sadio Mane (Senegal)
14. Jude Bellingham (Engleska)
13. Jamal Musiala (Njemačka)
12. Son Heung-Min (Južna Koreja)
11. Virgil van Dijk (Nizozemska)
10. Luka Modrić (Hrvatska)
9. Ousmane Dembele (Francuska)
8. Harry Kane (Engleska)
7. Vinicius (Brazil)
6. Christian Pulišić (SAD)
5. Erling Haaland (Norveška)
4. Kylian Mbappe (Francuska)
3. Lamine Yamal (Španjolska)
2. Cristiano Ronaldo (Portugal)
1. Lionel Messi (Argentina)
