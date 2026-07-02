DERBI U DOMU MARKOVIĆ FOTO Najljepša hrvatska nogometašica ljubi Portugalca: 'Netko će spavati na kauču...'

"Netko će spavati na kauču večeras", poručuje u novoj objavi na Instagramu hrvatska nogometašica Ana Maria Marković, koja je u vezi s portugalskim nogometašem Tomasom Ribeirom. Par je zajedno pozirao, ona u dresu 'Vatrenih', on u dresu Portugala, naravno na leđima mu je Ronaldova sedmica...

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