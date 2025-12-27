FOTO Najljepša nogometašica oduševila u božićnom izdanju

Ana Maria Marković jedna je od najljepših nogometašica na svijetu, a iako kaže da joj komplimenti ne smetaju, priznala je da bi radije da je pamte po igri. Objavom u božićnom izdanju oduševila je pratitelje na mrežama
U privatnom životu bila je iskrena i kada stvari nisu bile lake. Veza s portugalskim nogometašem Tomásom Ribeirom bila je pod pritiskom zbog udaljenosti i promjena klubova, a Ana Marija je priznala da su je takvi trenuci emocionalno iscrpljivali
U jednom je trenutku otvoreno rekla da je ponekad teško nositi se sa svime što nogomet donosi, iako ga iskreno voli
Nakon epizoda u Švicarskoj i Portugalu, Marković trenutačno nastupa za Brookly iz New Yorka
- Lijepo je kad te ljudi pohvale, ali ja bih radije da me pamte po golovima nego po izgledu - rekla je jednom prilikom
Marković redovito nastupa i za hrvatsku reprezentaciju, za koju je nastupila 25 puta
Često dijeli sadržaj i na društvenim mrežama, a na Instagramu ju prati gotovo 3 milijuna ljudi
