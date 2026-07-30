POGLEDAJTE GALERIJU FOTO Najljepša nogometašica svijeta zablistala na Poljudu uz Mirtu Šurjak: 'Ovo je moj san'

Ostvario mi se san. Hajduk je za moju obitelj i mene uvijek bio više od kluba, rekla je hrvatska nogometašica Ana Maria Marković (26), kojoj tepaju da je najljepša igračica svijeta, nakon potpisa za Hajduk u stilu zvijezde Netflixa. U četvrtak je i spremno pozirala na Poljudu, između ostalih, i uz voditeljicu HTV-a Mirtu Šurjak. Uskoro donosimo i ekskluzivni intervju

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