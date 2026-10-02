FOTO Najmodernije hrvatske terme večeras domaćin bitke za Superkup. Mladost ga još nema

Povijesno poznat po rukometu, siru, keksima, u novije doba po tituli hrvatskoga grada s najviše kafića po glavi stanovnika, a odsad i po najmodernijim termama u Hrvatskoj. To je Bjelovar.

Ovaj grad u srcu Bilogore bit će domaćin petog izdanja vaterpolskog Superkupa. Upravo zahvaljujući novootvorenom vodenom kompleksu Wellovaru, vrijednom 40 milijuna eura. I "krstit" će ga vaterpolisti Jadrana i Mladosti, tek nekoliko dana nakon službenog otvaranja.

POGLEDAJTE GALERIJU: Ovako izgleda Wellovar

Wellovar, potpunog naziva geotermalni sportsko-rekreacijski park, energetski samoodrživ, objedinjuje pet unutarnjih i pet vanjskih bazena, među kojima je o olimpijski bazen, prvi u Hrvatskoj koji se grije toplom vodom. Tri su bazena namijenjena sportu, a olimpijski upotpunjuju i tribine upravo za ovakve sportske priredbe, za otprilike 1000 gledatelja.

Zagreb: Treća finalna utakmica Prvenstva Hrvatske: Mladost - Jadran Split | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

U takvim će se uvjetima dijeliti prvi vaterpolski trofej sezone. I prvi put za njega se neće boriti Jadran i Jug, koji su između sebe podijelili po dva trofeja Superkupa. Jugaše će protiv jadranaša zamijeniti Mladost, koja je Splićane ljetos zamijenila na pijedestalu najboljega kluba hrvatske lige. Superkup je, dakako, osmišljen kao dvoboj nacionalnog prvaka i pobjednika Kupa, a to je prošle sezone u oba slučaja bila Mladost. Jadran je u oba natjecanja bio finalist, pa da Superkup ne propadne...

U bogatoj zbirci s 52 trofeja Mladost nije osvojila samo ovaj. Nema značaj ni prvenstvenog ni onoga u Kupu, ali ne sumnjajte da će se dobro veseliti onaj tko ga osvoji. Bitno pomlađena momčad Jadrana, koju su napustili Bijač, Fatović, Marinić-Kragić, Berehulak, Dužević..., već je “osvojila” šest utakmica u Ligi prvaka zauzevši mjesto u skupini upravo s Mladosti. Rekonstrukciju svlačionice obavili su i na Savi, s koje su otišli Vrlić, Lončar, Harkov, Bašić, Biljaka, Buljubašić, Marcelić, pa će i akteri danas (18:45, HRT 2) biti bitno drukčiji u odnosu na srpanj i “metlu” Mladosti u finalu Hrvatske. Zvone Butić, kapetan Jadrana, svejedno će reći da je Mladost “koplje ispred”.