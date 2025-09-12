Obavijesti

'VATRA' NA LEDU

FOTO Najseksi hokejašica je s 19 godina ostavila led, a opremu zamijenila vrućim bikinijima

Piše 24sata,
FOTO Najseksi hokejašica je s 19 godina ostavila led, a opremu zamijenila vrućim bikinijima
Foto: Instagram

Mikayla Demaiter (25) bivša je kanadska hokejašica koja je 2020. godine napustila najdraži joj sport zbog ozljede i posvetila karijeri Instagram modela. Perspektivna golmanica 'skrivala' je lijepo lice ispod golmanske kacige dugi niz godina, a s 19 godina je morala 'objesiti palicu o klin' nakon teške ozljede koljena

FOTO Lukina najveća potpora: 'Etiketirali su me da previše brinem, zato sam i plakala...'
DONČIĆEVA MAJKA

FOTO Lukina najveća potpora: 'Etiketirali su me da previše brinem, zato sam i plakala...'

Mirjam Poterbin (51) najveća je podrška Luke Dončića (25), a vjerujemo da će mu pružiti koju riječ utjehe nakon što je sa Slovenijom ispao s EuroBasketa. Prati ga na utakmicama od malih nogu, zbog nje je izabrao Sloveniju, a ne Srbiju po ocu Saši, od kojega se Mirjam razvela
FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su
PUKLA LJUBAV

FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su

Američki model Jordan Ozuna i nogometaš Karim Benzema bili su u vezi oko dvije godine, imaju zajedničkog sina, a ona se prije njegova transfera u Saudijsku Arabiju preobratila na islam. Prekinuli su romantičnu vezu, a šuška se kako 'Benz' već ljubi novu
FOTO Ljubavni trokut srpskog sporta; Jović živio u stanu koji je Ljajić kupio prelijepoj Sofiji
FEMME FATALE

FOTO Ljubavni trokut srpskog sporta; Jović živio u stanu koji je Ljajić kupio prelijepoj Sofiji

Srpska manekenka Sofija Milošević bila je u vezi s Ademom Ljajićem, a nakon raskida uplovila je u romansu s Lukom Jovićem. Počelo se šuškati o “ljubavnom trokutu”, dok Sofija naglašava da je riječ o prirodnom slijedu događaja

