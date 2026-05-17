FOTO Napadač BiH uoči SP-a otvorio dušu: 'Moja supruga je Srpkinja, ali nogomet spaja...'

Ermedinu Demiroviću, supruga Sandra, najveća je podrška. Posebno emotivan trenutak zbio se nakon povijesnog plasmana BiH na Mundijal, kada su fotografije njihovog zagrljaja i suza radosnica obišle regiju
Napadač bosanskohercegovačke reprezentacije i njemačkog Stuttgarta, Ermedin Demirović, nije samo nogometaš čiji potezi oduševljavaju navijače.
Njegova životna priča postala je simbol nade i zajedništva na prostorima gdje prošlost još uvijek baca dugu sjenu.
Rođen u Hamburgu, odrastao u Njemačkoj, ali srcem vezan za domovinu svojih roditelja, Demirović svojim primjerom pokazuje da su ljubav i poštovanje jači od bilo kakvih podjela.
Njegov brak sa suprugom Sandrom, koja je iz Srbije, te atmosfera jedinstva u reprezentaciji, postali su inspiracija za čitavu regiju.
Kroz svoje izjave, Demirović ne samo da slavi sportske uspjehe, već šalje i snažne poruke o pomirenju, ljudskosti i važnosti obitelji, rušeći predrasude koje su desetljećima opterećivale odnose među narodima.
Iako je kao talentirani mladić rođen i odrastao u Njemačkoj imao pravo nastupa za "Elf", za Ermedina Demirovića nikada nije bilo dileme čiji će dres nositi. Odluka da zaigra za Bosnu i Hercegovinu bila je, kako sam kaže, vođena isključivo srcem i željom da ispuni san svog, sada pokojnog, djeda.
- Morao sam rano odlučiti. Srce mi je govorilo da želim igrati za Bosnu. Htio sam to učiniti za svog djeda. Uvijek smo ga posjećivali na odmoru; bio je najponosniji i svima je govorio da igram za HSV. U međuvremenu je preminuo, ali jako sam sretan što idem na Svjetsko prvenstvo za njega i cijelu obitelj koja je pretrpjela toliko patnje - rekao je Demirović.
Njegov otac napustio je Bosnu i Hercegovinu neposredno prije rata, a sjećanja na posjete domovini tijekom djetinjstva ostavila su dubok trag.
Slike uništenih kuća i rupa od metaka urezale su se u pamćenje, čineći uspjehe reprezentacije još većima i posebnijima. Za Demirovića i njegove suigrače, plasman na Svjetsko prvenstvo nije samo sportski trijumf; to je dar narodu koji je prošao nezamislive patnje.
- To je kao kad Njemačka osvoji Svjetsko prvenstvo. Toliko ljudi vam prilazi i zahvaljuje vam što ste u zemlju donijeli tako radosnu atmosferu. U ovoj zemlji ima toliko problema. A onda mi dođemo i na 90 minuta svi mogu sve zaboraviti. Kvalifikacije su za nas već titula - emotivno je poručio napadač.
Ono što Demirovićevu priču čini posebnom jest način na koji spaja privatni život s porukama koje šalje kao javna osoba.
U velikom intervjuu za njemački Bild, u kojem je otvoreno je govorio o domovini svojih roditelja, bez ustručavanja je progovorio o svom braku s dugogodišnjom djevojkom Sandrom Paraškević, rodom iz Srbije, s kojom ima kćerkicu Leanu.
Njihova veza, koja je započela u Njemačkoj, postala je temelj njegove životne filozofije.
- Uvijek ima toliko negativnosti oko teme rata. Mnogima je usađena mržnja prema ljudima ili ideja da morate mrziti drugu zemlju jer je tada bio rat. Moja supruga je Srpkinja. Nemam apsolutno nikakav problem s drugim zemljama ili drugim religijama. Za mene je loš čovjek jednostavno loš čovjek, bez obzira odakle dolazi - jasno je istaknuo Demirović.
Ovu snažnu poruku o nadi i prevladavanju predrasuda preslikao je i na atmosferu unutar reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja je po mnogočemu jedinstvena.
Svlačionica "zmajeva" savršen je primjer kako različitosti mogu funkcionirati u savršenom skladu kada postoji međusobno poštovanje.
- Nogomet ujedinjuje toliko ljudi. U svlačionici reprezentacije zastupljene su tri različite vjere i svi se slažu. Čovjek je čovjek, tako bi svi trebali razmišljati - zaključio je.
Njegova supruga Sandra njegova je najveća podrška i redovito ga bodri s tribina.
Posebno emotivan trenutak zbio se nakon povijesnog plasmana Bosne i Hercegovine na Mundijal, kada su fotografije njihovog zagrljaja i suza radosnica obišle regiju, postavši simbol ljubavi koja ne poznaje granice.
Osim obitelji, ključna figura u Demirovićevom životu i karijeri je kapetan reprezentacije Edin Džeko.
Za njega, Džeko nije samo suigrač i legenda, već istinski uzor i superheroj.
Njegova skromnost, unatoč planetarnom uspjehu, i način na koji se odnosi prema svima u ekipi, ostavili su dubok dojam na mlađeg kolegu.
- Da možete vidjeti koliko je prizeman. Imao je toliko uspjeha u životu, a ipak čini da se svi osjećaju normalno i slavi s njima. Tu je za sve, zato ima ovaj status. Za nas je on najveća legenda.
Svoju fascinaciju kapetanom Demirović je sažeo u rečenici koja najbolje opisuje Džekin status u Bosni i Hercegovini.
- Nadam se da ću jednog dana imati sina. Ako me ikada pita za superheroje, reći ću mu: 'Zaboravi Supermana, ovo je Edin Džeko'.
*Uz korištenje AI-ja
