FOTO Nasmijani Rakitić čavrljao s ikonom i kapetanom Dinama, na Poljudu zablistala i Valentina

UŽIVO Hajduk - Dinamo 1-3: Garcia mijenjao, ali nije ubacio Livaju. Veliko vodstvo 'modrih'

Dinamo je imao fantastičnih prvih 15 minuta derbija, Zajc (7') i Vidović (10') zabili su za rano vodstvo od 2-0. Pukštas je u 29. minuti vratio 'bijele' u život pa pogodio stativu, a onda je Bakrar zabio treći gol 'modrih'