Obavijesti

Galerija

Komentari 0
KADROVI S DERBIJA

FOTO Nasmijani Rakitić čavrljao s ikonom i kapetanom Dinama, na Poljudu zablistala i Valentina

Ivan Rakitić pojavio se u elegantnom sakou na Poljudu, a uoči početka derbija čavrljao je s pomoćnim trenerom golmana 'modrih', imenjakom Ivanom Kelavom, a srdačno se pozdravio te zagrlio i s kapetanom Josipom Mišićem
Split: Sve je spremno za početak utakmice između Hajduka i Dinama
Tehnički direktor Hajduka Ivan Rakitić bio je dobro raspoložen uoči početka derbija između Hajduka i Dinama u sklopu 26. kola HNL-a. | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/39
Tehnički direktor Hajduka Ivan Rakitić bio je dobro raspoložen uoči početka derbija između Hajduka i Dinama u sklopu 26. kola HNL-a. | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026