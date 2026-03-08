FOTO Nasmijani Rakitić čavrljao s ikonom i kapetanom Dinama, na Poljudu zablistala i Valentina

Ivan Rakitić pojavio se u elegantnom sakou na Poljudu, a uoči početka derbija čavrljao je s pomoćnim trenerom golmana 'modrih', imenjakom Ivanom Kelavom, a srdačno se pozdravio te zagrlio i s kapetanom Josipom Mišićem
Tehnički direktor Hajduka Ivan Rakitić bio je dobro raspoložen uoči početka derbija između Hajduka i Dinama u sklopu 26. kola HNL-a.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
U Splitu je bila i popularna voditeljica MaxSporta, Valentina Miletić.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Rakitić se uoči početka utakmice srdačno pozdravio te zagrlio s kapetanom Dinama, Josipom Mišićem.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Rakitić je čavrljao i s pomoćnim trenerom golmana, ikonom Dinama Ivanom Kelavom.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Derbi na Poljudu privukao je brojna poznata lica iz hrvatskog sporta i javnosti.
| Foto: Tomislav Gabelić/24sata
Utakmicu je pratio i hrvatski trener Goran Jurić.
| Foto: Tomislav Gabelić/24sata
Počasni predsjednik Dinama, Velimir Zajc, pozorno je pratio mobitel.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Dinamo je sjajno ušao u susret i dominirao u prvih 15 minuta.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
To se odrazilo i na rezultatu te vodstvu od 2-0 nakon golova Zajca u 7. minuti i Vidovića u 11. minuti.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Hajduk je smanjio na 2-1 preko Pukštasa u 29. minuti, ali je Bakrar zadao novi udarac domaćinu u 38. minuti.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Što je razveselilo i Bad Blue Boyse.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL