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YANET GARCIA

FOTO Navijačima Meksika voli 'golicati maštu', a svijet je zna kao najseksi prognostičarku

Yanet García meksička je TV voditeljica, model i influencerica koja se proslavila kao “djevojka za vremensku prognozu” na televiziji u Monterreyu. Širu svjetsku pažnju privukla je atraktivnim tijelom
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FOTO Navijačima Meksika voli 'golicati maštu', a svijet je zna kao najseksi prognostičarku
Yanet Garcia, 35-godišnja meksička voditeljica, model i influencerica, odavno je prerasla status "najseksi djevojke s vremenske prognoze". Postala je globalni fenomen s više od 13 milijuna pratitelja na Instagramu i nezaobilazno lice kada igra njezina nogometna reprezentacija. | Foto: Instagram
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Yanet Garcia, 35-godišnja meksička voditeljica, model i influencerica, odavno je prerasla status "najseksi djevojke s vremenske prognoze". Postala je globalni fenomen s više od 13 milijuna pratitelja na Instagramu i nezaobilazno lice kada igra njezina nogometna reprezentacija. | Foto: Instagram
Komentari 2

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