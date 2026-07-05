FOTO Navijačima Meksika voli 'golicati maštu', a svijet je zna kao najseksi prognostičarku

Yanet García meksička je TV voditeljica, model i influencerica koja se proslavila kao “djevojka za vremensku prognozu” na televiziji u Monterreyu. Širu svjetsku pažnju privukla je atraktivnim tijelom
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Yanet Garcia, 35-godišnja meksička voditeljica, model i influencerica, odavno je prerasla status "najseksi djevojke s vremenske prognoze". Postala je globalni fenomen s više od 13 milijuna pratitelja na Instagramu i nezaobilazno lice kada igra njezina nogometna reprezentacija.
| Foto: Instagram
Yanet Garcia, 35-godišnja meksička voditeljica, model i influencerica, odavno je prerasla status "najseksi djevojke s vremenske prognoze". Postala je globalni fenomen s više od 13 milijuna pratitelja na Instagramu i nezaobilazno lice kada igra njezina nogometna reprezentacija. |
Foto: Instagram
Yanet Garcia, 35-godišnja meksička voditeljica, model i influencerica, odavno je prerasla status "najseksi djevojke s vremenske prognoze". Postala je globalni fenomen s više od 13 milijuna pratitelja na Instagramu i nezaobilazno lice kada igra njezina nogometna reprezentacija.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezina podrška Meksiku na Svjetskom prvenstvu 2026. ponovno ju je gurnula u središte pozornosti, potvrđujući njezin status internetske senzacije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Put Yanet Garcije do zvijezda nije bio tipičan. Rođena u Monterreyu, prije ulaska u medijski svijet studirala je javno računovodstvo, no njezini su interesi bili daleko širi. Pokazujući poduzetnički duh, već je s dvadeset godina osnovala vlastitu modnu akademiju "Yanet García Models".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezina televizijska karijera započela je 2014. godine na kanalu Televisa Monterrey. Godinu kasnije, prelaskom u emisiju "Gente Regia", njezina je popularnost eksplodirala. Ključan trenutak dogodio se u lipnju 2015., kada je jedan od njezinih segmenata postao viralan, pretvorivši je preko noći u međunarodnu zvijezdu i donijevši joj nadimak "La Chica del Clima".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezin samouvjeren nastup i jedinstven stil prezentacije izdvojili su je od konkurencije, a uskoro je njezina slava prešla i na američko tržište radom za Univision.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako je izgradila karijeru na televiziji, njezina strastvena podrška meksičkoj nogometnoj reprezentaciji donijela joj je novu razinu slave. Tijekom Svjetskog prvenstva 2018. postala je poznata po bizarnom ritualu za sreću, kada su je kolege u emisiji uživo udarali nogom po stražnjici kako bi prizvali pobjedu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Osam godina kasnije, za Svjetsko prvenstvo 2026., kojemu je Meksiko jedan od sudomaćina, Garcia je ponovno podigla ljestvicu. Uoči prve utakmice protiv Južne Afrike, koju je Meksiko dobio 2-0 na krcatom stadionu Azteca, objavila je video koji je zapalio internet.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Dok su navijači stvarali nevjerojatnu atmosferu, o kojoj je branič Israel Reyes rekao da mu je pružila "iskustvo kao nijedno drugo", Garcia je dala svoj doprinos. U videu, odjevena samo u crveno donje rublje, pleše i vješto balansira nogometnom loptom na stražnjici.
| Foto: Instagram
Objava s porukom "VAMOS MÉXICO!" postala je viralna, a fanovi su je zasuli komplimentima, nazivajući je "prekrasnom nogometnom božicom".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Yanet Garcia nije se zaustavila samo na televiziji. Popularnost je iskoristila za proboj u glumačke vode, pojavivši se u filmu "Sharknado 5: Global Swarming" (2017.) i španjolskom "Bellezonismo" (2019.).
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Krasila je i naslovnice časopisa poput Maxima te postala prva manekenka na naslovnici meksičkog izdanja Penthousea. Godine 2019. napustila je televiziju kako bi se u potpunosti posvetila stvaranju sadržaja. Preselila se u New York, gdje živi i radi na temelju prestižne O-1 vize za "osobe s izvanrednim sposobnostima", koja se dodjeljuje pojedincima s dokazanim utjecajem.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Godine 2021. pokrenula je profil na platformi OnlyFans, gdje je stekla ogromnu bazu pretplatnika. Uz sve to, certificirana je nutricionistička trenerica s Instituta za integrativnu prehranu u New Yorku te je pohađala konferencije na Harvardu, čime pokazuje svoju posvećenost zdravlju, motivirajući milijune da slijede njezin put discipline i brige o sebi.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako je njezin poslovni život pod povećalom javnosti, privatni nastoji držati podalje od reflektora. Poznato je da je bila u vezi s profesionalnim gamerom Dougom "Censor" Martinom, a njihov prekid 2018. privukao je medijsku pažnju.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Od tada se Garcia fokusirala na karijeru i osobni rast. Njezino bogatstvo danas se procjenjuje na tri do četiri milijuna dolara, stečeno zahvaljujući svestranoj karijeri koja obuhvaća televiziju, film, modeling i nevjerojatan uspjeh na digitalnim platformama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram