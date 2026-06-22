FOTO Nazivaju je najzgodnijom argentinskom WAGS-icom: Zanosna Agustina ljubi Lautara

Prohodali su u Argentini, prije nego što je Martinez prešao u Inter, veza je izdržala 'ljubav na daljinu'... Nogometaš ju je nakon nekog vremena pozvao da preseli kod njega u Italiju jer više nije mogao podnijeti razdvojenost.. Priznala je kako njezini roditelji u početku nisu bili oduševljeni tom idejom, no njezina odluka pokazala se ispravnom. | Foto: A. Gandolfo/Instagram