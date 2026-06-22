FOTO Nazivaju je najzgodnijom argentinskom WAGS-icom: Zanosna Agustina ljubi Lautara

Kapetan Intera i zvijezda argentinska nogometne reprezentacije, Lautaro Martinez,, u braku je s atraktivnom Argentinkom Agustinom Gandolfo. Agustina je poduzetnica, manekenka i influencerica, u vezi s Lautarom je od 2018. godine...
Kapetan Intera i zvijezda argentinska nogometne reprezentacije, Lautaro Martinez,, u braku je s atraktivnom Argentinkom Agustinom Gandolfo. Agustina je poduzetnica, manekenka i influencerica, u vezi s Lautarom je od 2018. godine...
| Foto: A. Gandolfo/Instagram
Kapetan Intera i zvijezda argentinska nogometne reprezentacije, Lautaro Martinez,, u braku je s atraktivnom Argentinkom Agustinom Gandolfo. Agustina je poduzetnica, manekenka i influencerica, u vezi s Lautarom je od 2018. godine...
|
Foto: A. Gandolfo/Instagram
Kapetan Intera i zvijezda argentinska nogometne reprezentacije, Lautaro Martinez,, u braku je s atraktivnom Argentinkom Agustinom Gandolfo. Agustina je poduzetnica, manekenka i influencerica, u vezi s Lautarom je od 2018. godine...
| Foto: A. Gandolfo/Instagram
Prohodali su u Argentini, prije nego što je Martinez prešao u Inter, veza je izdržala 'ljubav na daljinu'... Nogometaš ju je nakon nekog vremena pozvao da preseli kod njega u Italiju jer više nije mogao podnijeti razdvojenost.. Priznala je kako njezini roditelji u početku nisu bili oduševljeni tom idejom, no njezina odluka pokazala se ispravnom.
| Foto: A. Gandolfo/Instagram
Prije nego što je upoznala Martineza, Agustina je studirala ekonomiju i radila u obiteljskoj tvrtki. U Italiji je pronašla novu strast i posvetila se izgradnji nove karijere. Upisala je online studij nutricionizma i postala gorljiva zagovornica zdravog života i fitnessa. Svoje savjete, rutine vježbanja i zdrave recepte počela je dijeliti na Instagramu, gdje je s vremenom prikupila više od 1,6 milijuna pratitelja...
| Foto: A. Gandolfo/Instagram
Zajedno s Lautarom otvorila je restoran "Coraje Milano" u srcu Milana, koji uspješno spaja argentinsku i mediteransku kuhinju, a posao su kasnije proširili i na njezinu rodnu Mendozu. Par je uložio i u vinograd s ciljem pokretanja vlastite marke vina.
| Foto: Mattia Vian/IPA Sport/IPA
Par je svoju ljubav okrunio brakom u svibnju 2023. godine. Raskošna ceremonija održana je u Villi d'Este na jezeru Como, a među gostima su se našla brojna poznata lica iz svijeta nogometa.
| Foto: A. Gandolfo/Instagram
Par ima dvoje djece: kćer Ninu, rođenu 2021., i sina Thea, koji je na svijet stigao 2023. godine. Lautaro često ističe kako su mu upravo supruga i djeca najveća snaga i stabilnost koja mu je potrebna za uspjehe na terenu.
| Foto: A. Gandolfo/Instagram
Foto A. Gandolfo/Instagram
Foto A. Gandolfo/Instagram
Foto A. Gandolfo/Instagram
Foto A. Gandolfo/Instagram
Foto A. Gandolfo/Instagram
Foto A. Gandolfo/Instagram
Foto A. Gandolfo/Instagram
Foto A. Gandolfo/Instagram
Foto A. Gandolfo/Instagram
Foto A. Gandolfo/Instagram
Foto A. Gandolfo/Instagram
Foto A. Gandolfo/Instagram
Foto A. Gandolfo/Instagram
Foto A. Gandolfo/Instagram
Foto A. Gandolfo/Instagram
Foto A. Gandolfo/Instagram
Foto A. Gandolfo/Instagram
Foto A. Gandolfo/Instagram
Foto A. Gandolfo/Instagram
Foto A. Gandolfo/Instagram
Foto A. Gandolfo/Instagram
Foto A. Gandolfo/Instagram
Foto A. Gandolfo/Instagram
Foto A. Gandolfo/Instagram
Foto A. Gandolfo/Instagram
Foto A. Gandolfo/Instagram
*uz korištenje AI-ja
| Foto: Domenico Cippitelli/IPA Sport/IP