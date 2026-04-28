FOTO Nehotice je ozlijedio Luku Modrića, ali ovu ljepoticu čuva kao 'oko u glavi'. Pogledajte ju

Manuel Locatelli i Luka Modrić sudarili su se glavama na utakmici Milana i Juventusa, a Hrvat je morao na operaciju. Djevojka Juventusovog veznjaka oduševljava pojavom, a par ima i sina
Manuel Locatelli i Luka Modrić sudarili su se glavama na utakmici Milana i Juventusa, a Hrvat je morao na operaciju. Supruga Juventusovog veznjaka oduševljava pojavom, a par ima i sina
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Manuel Locatelli i Luka Modrić sudarili su se glavama na utakmici Milana i Juventusa, a Hrvat je morao na operaciju. Supruga Juventusovog veznjaka oduševljava pojavom, a par ima i sina |
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Manuel Locatelli i Luka Modrić sudarili su se glavama na utakmici Milana i Juventusa, a Hrvat je morao na operaciju. Supruga Juventusovog veznjaka oduševljava pojavom, a par ima i sina
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Thessa Lacovich je talijanska influencerica i poduzetnica rođena 22. ožujka 1998. u Kostariki
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Lacovich se preselila u Italiju radi studija na Katoličkom sveučilištu u Milanu, gdje je završila preddiplomski studij medija i oglašavanja te magistrirala strategiju digitalne komunikacije. Tijekom ranih karijernih godina radila je za Sky Italia, u odjelu Sky Cinema, gdje se bavila produkcijom i suradnjom s talentima
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S vremenom se profilirala kao influencerica i e-commerce stručnjakinja, opisujući se kao „freelance“ poduzetnica. Aktivna je na Instagramu, gdje ima više od 90.000 pratitelja
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Lacovich i Locatelli započeli su vezu 2017. godine, zaručili se 2021. i vjenčali 21. lipnja 2022. u Fiesoleu, nedaleko od Firence
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Par ima dva sina: Thea, rođenog u ožujku 2023., i Eduarda, rođenog u rujnu 2025.
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