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LOCATELLI I THESSA LACOVICH

FOTO Nehotice je ozlijedio Luku Modrića, ali ovu ljepoticu čuva kao 'oko u glavi'. Pogledajte ju

Manuel Locatelli i Luka Modrić sudarili su se glavama na utakmici Milana i Juventusa, a Hrvat je morao na operaciju. Djevojka Juventusovog veznjaka oduševljava pojavom, a par ima i sina
FOTO Nehotice je ozlijedio Luku Modrića, ali ovu ljepoticu čuva kao 'oko u glavi'. Pogledajte ju
Manuel Locatelli i Luka Modrić sudarili su se glavama na utakmici Milana i Juventusa, a Hrvat je morao na operaciju. Supruga Juventusovog veznjaka oduševljava pojavom, a par ima i sina | Foto: Instagram
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Manuel Locatelli i Luka Modrić sudarili su se glavama na utakmici Milana i Juventusa, a Hrvat je morao na operaciju. Supruga Juventusovog veznjaka oduševljava pojavom, a par ima i sina | Foto: Instagram
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