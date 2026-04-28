LOCATELLI I THESSA LACOVICH FOTO Nehotice je ozlijedio Luku Modrića, ali ovu ljepoticu čuva kao 'oko u glavi'. Pogledajte ju

Manuel Locatelli i Luka Modrić sudarili su se glavama na utakmici Milana i Juventusa, a Hrvat je morao na operaciju. Djevojka Juventusovog veznjaka oduševljava pojavom, a par ima i sina