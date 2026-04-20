FOTO Nekoć je jahala, a danas je vrsna odbojkašica u Turskoj. Ona je 198 cm visoka senzacija

Anastasija Ljaško ruska je odbojkašica koja igra na poziciji srednjeg blokera, a ističe se visinom od čak 198 cm i snažnom igrom na mreži. Trenutačno nastupa u Turskoj, a van terena ističe prirodnu ljepotu
Mlada ruska odbojkašica Anastasia Lyashko ime je koje se sve češće spominje u svijetu odbojke. Sa svojih 18 godina već je privukla pažnju najvećih europskih klubova, a osim iznimnim talentom i visinom, ističe se i jedinstvenim sportskim putem koji ju je doveo na veliku scenu.
| Foto: Instagram
Mlada ruska odbojkašica Anastasia Lyashko ime je koje se sve češće spominje u svijetu odbojke. Sa svojih 18 godina već je privukla pažnju najvećih europskih klubova, a osim iznimnim talentom i visinom, ističe se i jedinstvenim sportskim putem koji ju je doveo na veliku scenu. |
Foto: Instagram
Mlada ruska odbojkašica Anastasia Lyashko ime je koje se sve češće spominje u svijetu odbojke. Sa svojih 18 godina već je privukla pažnju najvećih europskih klubova, a osim iznimnim talentom i visinom, ističe se i jedinstvenim sportskim putem koji ju je doveo na veliku scenu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Priča Anastasije Lyashko nije tipična. Rođena 17. veljače 2005. u Moskvi, osam se godina profesionalno bavila konjičkim sportom. Međutim, u dobi od 13 godina dogodio se nevjerojatan zaokret. U samo godinu dana narasla je čak 14 centimetara i dosegla visinu od 190 cm, što ju je prisililo da napusti jahanje.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Istog dana kada je donijela tu tešku odluku, upisala se u školu olimpijskih rezervi, a samo mjesec dana kasnije već je bila na svojim prvim odbojkaškim pripremama. Njezina sportska obitelj, s majkom bivšom atletičarkom i ocem veslačem, zasigurno je usadila disciplinu koja joj je pomogla u tako brzoj tranziciji.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Sa svojih 198 centimetara visine, Lyashko je moćna srednja blokerica koja dominira na mreži. Nakon igranja za ruske klubove Dinamo-Ak Bars, Zarechie Odintsovo i Tulitsu, njezin talent prepoznali su skauti francuskog Volero Le Canneta, koji su je doveli uoči sezone 2023./2024.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Bio je to njezin prvi inozemni angažman i prilika da se dokaže na najvećoj pozornici, u CEV Ligi prvaka. Unatoč mladosti, brzo se nametnula kao jedna od najzanimljivijih mladih igračica natjecanja, pokazavši snagu, talent i osobnost. Njezin put nastavio se u talijanskom klubu Chieri '76, a trenutno je članica turskog kluba Karşıyaka SK.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Potpuno sam svjesna da imam veliki potencijal i već solidno iskustvo za mladu igračicu. Želim ispuniti očekivanja, staviti se na kušnju i natjecati se s najboljima, u različitim zemljama, jer mi je to poticajno - izjavila je jednom prilikom, pokazavši zrelost i odlučnost.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Prijatelji je zovu "Stasi" ili "Tasia", a u rijetkim slobodnim trenucima uživa u obilasku malih, povijesnih gradova. Velika je ljubiteljica talijanske kuhinje, s posebnom ljubavlju prema tartufima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
S obzirom na njezinu predanost i talent, nema sumnje da je Anastasia Lyashko ime koje će obilježiti svjetsku odbojku u godinama koje dolaze.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
*uz korištenje AI-ja.
| Foto: Instagram