FOTO Nema zafrkancije, ozbiljni 'vatreni' krenuli prema Torontu!

ALEXANDRIA - Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak je ujutro po američkom, a popodne po hrvatskom vremenu, krenula za Toronto gdje će odigrati utakmicu drugog kola SP-a protiv Paname (srijeda, 1 sat ujutro). U fotogaleriji možete vidjeti njihova raspoloženja tijekom odlaska iz Alexandrije
Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak je krenula iz Alexandrije prema Torontu.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak je krenula iz Alexandrije prema Torontu. |
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak je krenula iz Alexandrije prema Torontu.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
U kanadskom će gradu ''vatreni'' odigrati drugo kolo Svjetskog prvenstva.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Utakmica je na rasporedu u srijedu u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Za razliku od odlaska u Dallas, ovoga puta nije se okupio ogroman broj navijača ispred hotela "vatrenih", ali svejedno je bilo onih koji su htjeli pozdraviti naše nogometaše.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
U Alexandriji je, inače, bilo tek oko 9 sati ujutro kada su krenuli ''vatreni''.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Naravno, imali su jaku policijsku pratnju.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
'Vatreni' su djelovali prilično usredotočeno na zadatak koji je na stolu.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Svi su reprezentativci dali ozbiljan i zamišljen dojam.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
To je sasvim razumljivo, pred Hrvatskom je vrlo važna utakmica SP-a.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
U slučaju poraza 'vatreni' mogu završiti u jako nezgodnoj situaciji za prolaz skupine.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Tako da su tri, ili barem bod, skoro imperativ u drugom kolu SP-a.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Izbornik Dalić s Hrvatskom je prošao već puno tih važnih utakmica.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL