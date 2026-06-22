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JOŠ MALO DO UTAKMICE

FOTO Nema zafrkancije, ozbiljni 'vatreni' krenuli prema Torontu!

ALEXANDRIA - Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak je ujutro po američkom, a popodne po hrvatskom vremenu, krenula za Toronto gdje će odigrati utakmicu drugog kola SP-a protiv Paname (srijeda, 1 sat ujutro). U fotogaleriji možete vidjeti njihova raspoloženja tijekom odlaska iz Alexandrije
SP 2026 Alexandria: Odlazak hrvatske reprezentacije na let za Toronto
Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak je krenula iz Alexandrije prema Torontu. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak je krenula iz Alexandrije prema Torontu. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Komentari 1

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