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FOTO Nemoćna Rijeka protiv momčadi 'vatrenog'. Ovo su najbolji trenuci iz Herninga

MIDTJYLLAND - RIJEKA 2-0 Nogometaši Rijeke poraženi su u prvoj utakmici 4. pretkola za Konferencijsku ligu. Momčad s Kvarnera nije imala rješenja za šokove koji su im Danci priredili. U 20. minuti zabio je Cho, a onda u 48. Johannesen postavio za konačnih 2-0 i pobjedu za momčad za koju igra hrvatski reprezentativac Martin Erlić
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Prva utakmica Midtjyllanda i Rijeke u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu
Foto Vigo Mavrovic/HNK Rijeka
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Foto: Vigo Mavrovic/HNK Rijeka
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