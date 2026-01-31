Obavijesti

FOTO Nervozni Šarlija, utučeni Rebić. Pogledajte kako su igrači Hajduka doživjeli poraz u Gorici

GORICA - HAJDUK 1-0 Dvije utakmice, dva poraza. To je učinak Hajduka u proljetnom dijelu HNL-a, a Dinamo se ima priliku odvojiti na sedam bodova prednosti. Ovaj je poraz razočarao Hajdukov tabor
Gorica i Hajduk sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a
