FOTO Nervozni Šarlija, utučeni Rebić. Pogledajte kako su igrači Hajduka doživjeli poraz u Gorici

GORICA - HAJDUK 1-0 Dvije utakmice, dva poraza. To je učinak Hajduka u proljetnom dijelu HNL-a, a Dinamo se ima priliku odvojiti na sedam bodova prednosti. Ovaj je poraz razočarao Hajdukov tabor
Dvije utakmice, dva poraza. To je učinak Hajduka u proljetnom dijelu HNL-a, a Dinamo se ima priliku odvojiti na sedam bodova prednosti. Ovaj je poraz razočarao Hajdukov tabor
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Dvije utakmice, dva poraza. To je učinak Hajduka u proljetnom dijelu HNL-a, a Dinamo se ima priliku odvojiti na sedam bodova prednosti. Ovaj je poraz razočarao Hajdukov tabor |
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Dvije utakmice, dva poraza. To je učinak Hajduka u proljetnom dijelu HNL-a, a Dinamo se ima priliku odvojiti na sedam bodova prednosti. Ovaj je poraz razočarao Hajdukov tabor
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Pri kraju utakmice skoro je došlo do tučnjave između Šarlije i Čuića. Stopera Hajduka zasmetalo je to što se napadač Gorice nije htio maknuti kako bi Šarlija nastavio s igrom nakon podbacivanja lopte. Obojica su dobila žuti karton
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Ante Rebić bio je možda najraspoloženiji igrač Hajduka, a u jednom je trenutku skoro zabio gol, ali mu je udarac na gol blokirao Marko Livaja
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
A Livaja je u igru ušao već u prvom poluvremenu umjesto Šege kojeg je mučila ozljeda
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Dok igrači Hajduka tuguju, Turopoljci slave. Ova je pobjeda važna u kontekstu borbe za ostanak, sada momčad Marija Carevića ipak lakše diše
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL