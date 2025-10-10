FOTO Neuer posjetio Rakitića u Splitu i dobio Hajdukov dres...

Legendarni njemački golman Manuel Neuer (39) obožava Hrvatsku. Često ju posjećuje, pogotovo u ljetnim mjesecima, gdje puni baterije i odmara se za novu sezonu. Najčešće ga se može vidjeti na otocima, a ovaj put je u Lijepu Našu stigao u listopadu. Iskoristio je reprezentativnu pauzu i nekoliko dana odmora kako bi u Splitu posjetio svog velikog prijatelja Ivana Rakitića (37).

Dok Neuer još traje i ne misli tako lako pustiti 'jedinicu' na golu Bayerna, Raketa se umirovio na kraju prošle sezone i preselio u poljudski ured gdje vrši dužnost tehničkog direktora Hajduka. Četiri godine, od 2007. do 2011., dijelili su svlačionicu u njemačkom velikanu Schalkeu i odigrali zajedno čak 91 utakmicu. Neuer je otišao u Bayern, Rakitić u Sevillu pa potom i u Barcelonu, završio karijeru u Hajduku, ali ovaj dvojac ostao je u sjajnim odnosima.

Foto: Revierfoto/DPA

I nije Neuer jedini stigao u Split. Došao je i legendarni ganski nogometaš Gerald Asamoah (46), koji je s njima tri godine igrao u Schalkeu, a tu je i Toni Tapalović, hrvatski trener golmana impresivne karijere. Godinama je u Bayernu radio s Neuerom, postali su sjajni prijatelji, pa čak i kumovi, a sad je u Barceloni gdje radi s Hansijem Flickom.

Foto: Instagram

Raketa ih je, kao pravi domaćin, ugostio u Splitu pa im uručio originalne poklone, dresove Hajduka. Kad ih već nisu odjenuli kao igrači, barem će navijački...

- Prijatelji za cijeli život. Neka imaju najljepši dres - napisao je legendarni hrvatski nogometaš na društvenim mrežama.