FOTO Neuspjela operacija, ali pacijent je živ! Pogledajte kako su dinamovci reagirali na poraz

MIDTJYLLAND - DINAMO 2-0 "Modri" su izgubili u Danskoj, ali i prošli dalje! Igrači ne mogu biti i nisu zadovoljni igrom, ali Dinamo je prošao dalje u Europskoj ligi i borit će se za osminu finala
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Dinamu bi i bod protiv Danaca i matematički osigurao prolazak, ali do njega nisu uspjeli doći
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Srećom, poklopili su se ostali rezultati i Dinamo je prošao, iako je u jednom trenutku to bilo vrlo upitno
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
U playoffu će "plavi" igrati protiv Genka ili Bologne, a ako to prođu, čekaju ih Roma ili Freiburg
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Emocije dinamovaca bile su pomiješane nakon utakmice; s jedne strane sreća zbog prolaska, a s druge strane razočaranje igrom i rezultatom
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
