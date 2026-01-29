Obavijesti

Galerija

Komentari 2
POMIJEŠANE EMOCIJE

FOTO Neuspjela operacija, ali pacijent je živ! Pogledajte kako su dinamovci reagirali na poraz

MIDTJYLLAND - DINAMO 2-0 "Modri" su izgubili u Danskoj, ali i prošli dalje! Igrači ne mogu biti i nisu zadovoljni igrom, ali Dinamo je prošao dalje u Europskoj ligi i borit će se za osminu finala
Herning: Susret Midtjyllanda i Dinama u 8. kolu Europske lige
"Modri" su izgubili u Danskoj, ali i prošli dalje! Igrači ne mogu biti i nisu zadovoljni igrom, ali Dinamo je prošao dalje u Europskoj ligi i borit će se za osminu finala | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/99
"Modri" su izgubili u Danskoj, ali i prošli dalje! Igrači ne mogu biti i nisu zadovoljni igrom, ali Dinamo je prošao dalje u Europskoj ligi i borit će se za osminu finala | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026