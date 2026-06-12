FOTO Nevrijeme je opralo ulice Alexandrije gdje su 'vatreni'! Evo što u slučaju oluje na SP-u

Ovo Svjetsko nogometno prvenstvo po mnogočemu je jedinstveno, ali jedan od glavnih igrača mogao bi biti vremenski kaos. Iznad Amerike već je ozbiljno "zapržilo", temperature skaču preko 30 stupnjeva Celzijusa, a ubojita vlaga pretvara gradove domaćine u pravu saunu. Ugođaj je, blago rečeno, iz pakla.

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Reporter 24sata Hrvoje Tironi, koji prati hrvatsku reprezentaciju iz Alexandrije, javlja da je u četvrtak službeno bilo 35 stupnjeva, ali je zbog vlage "pravi osjećaj“ na treningu Vatrenih išao i do 43 stupnja. Igrači su se topili na terenu, a onda je stigla nova promjena iz scenarija katastrofističkog filma.

Čim je završio trening, nad Alexandrijom se sručilo ozbiljno nevrijeme. Snažan vjetar i žestok pljusak ogolili su ulice američkog grada, no srećom, trening reprezentacije odrađen je do kraja. Svi se sada samo mogu nadati da će slično vrijediti i tijekom samog Svjetskog prvenstva, jer bi vrijeme vrlo lako moglo postati ključni faktor turnira.

Nevrijeme pogodilo Alexandriu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nevrijeme pogodilo Alexandriu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ljetne grmljavinske oluje ne donose samo spektakl na nebu, nego i rigorozan protokol prekida utakmica. Fifa tu praktički pere ruke, odluka o prekidima nije njihova, već je u rukama američke Nacionalne oceanske i atmosferske administracije (NOAA). Njihova pravila su jasna i nemilosrdna.

Čim se munja detektira unutar radijusa od otprilike 13 kilometara od stadiona, utakmica se mora odmah prekinuti. Oluja ne mora biti ni iznad samog stadiona. Dovoljno je da, primjerice, iznad Yankee Stadiona sijeva, a susret na MetLifeu u New Jerseyju staje.

Nevrijeme pogodilo Alexandriu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nakon što se igrači povuku u svlačionice, a navijači sklonu na sigurno, počinje odbrojavanje, što je obaveznih 30 minuta pauze. Problem nastaje jer svaki novi udar munje unutar sigurnosne zone resetira sat na početak. Nema maksimalnog vremena čekanja, svaka se situacija procjenjuje posebno. Ako se susret ne može privesti kraju istog dana, nastavlja se sutradan točno od minute u kojoj je prekinut, što organizatorima stvara logističnu noćnu moru.

Posebno opasan scenarij prijeti u posljednjem kolu grupne faze, kada sve utakmice počinju u isto vrijeme kako bi se očuvala regularnost. Prekid jedne, a nastavak druge utakmice potpuno bi poremetio ravnotežu, jedna bi momčad mogla do u detalj znati koji joj rezultat treba za prolaz.