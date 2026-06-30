FOTO Nitko ovako ne fešta na SP-u! Norveška ispisala povijest

O. BJELOKOSTI - NORVEŠKA 1-2: Norveška je u dramatičnoj i vrlo zanimljivoj utakmici šesnaestine finala SP-a slavila zahvaljujući Nusi i Haalandu, a igrači i navijači zatim su spektakularno proslavili prvu, povijesnu pobjedu u nokaut fazi Svjetskog prvenstva
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Navijači Norveške postali su jedan od zaštitnih znakova Svjetskog prvenstva, a njihova strast i kreativnost na tribinama ne prestaju oduševljavati.
| Foto: MARIA LYSAKER
Navijači Norveške postali su jedan od zaštitnih znakova Svjetskog prvenstva, a njihova strast i kreativnost na tribinama ne prestaju oduševljavati. |
Foto: MARIA LYSAKER
Navijači Norveške postali su jedan od zaštitnih znakova Svjetskog prvenstva, a njihova strast i kreativnost na tribinama ne prestaju oduševljavati.
| Foto: MARIA LYSAKER
Foto MARIA LYSAKER
Foto Pilar Olivares
Nakon što je njihovo "vikinško veslanje" postalo globalni fenomen, čini se da već imaju spreman novi, jednako energičan ritual.
| Foto: MARIA LYSAKER
Zahvaljujući Antoniju Nusi i Erlingu Haalandu slavili su 2-1 protiv Obale Bjelokosti, ali jednako će se pamtiti i viralne scene s tribina koje su obišle cijeli svijet.
| Foto: Hannah McKay
Foto Hannah McKay
Foto Hannah McKay
A na tribinama su brojni navijači, koji nose prepoznatljive vikinške kacige s rogovima, u zanosu slavlja izvodili sinkronizirane pokrete rukama i pjevali, stvarajući prizor zajedništva i nevjerojatne energije.
| Foto: MARIA LYSAKER
Foto MARIA LYSAKER
Foto Issei Kato
A kasnije su slavljeničku atmosferu dodatno podigli reprezentativci Norveške, koji su sjeli pred tribinu s navijačima, Martin Odegaard udario je o bubanj, a zatim su svi "zajedničkim snagama" zaplovili... Kamo? U osminu finala Svjetskog prvenstva!
| Foto: TIM HEITMAN
Foto TIM HEITMAN
Foto MARIA LYSAKER
Inače, istaknimo kako je ovo Norveškoj prva pobjeda u povijesti u nokaut fazi Svjetskog prvenstva.
| Foto: MARIA LYSAKER
Foto Hannah McKay
Foto Hannah McKay
Tamo je još bila 1998. godine, kada je i posljednji put nastupila na Mundijalu prije ovog izdanja. Tada su Norvežani ispali od Italije.
| Foto: Hannah McKay
Foto Issei Kato
Foto Hannah McKay
Foto Kai Pfaffenbach
Foto MARIA LYSAKER
Foto Issei Kato
Foto Issei Kato
Foto MARIA LYSAKER
Foto Kai Pfaffenbach
Foto Hannah McKay
Foto TIM HEITMAN
Foto Hannah McKay
Foto Kai Pfaffenbach
Foto Issei Kato
Foto MARIA LYSAKER