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FOTO Nitko ovako ne fešta na SP-u! Norveška ispisala povijest

O. BJELOKOSTI - NORVEŠKA 1-2: Norveška je u dramatičnoj i vrlo zanimljivoj utakmici šesnaestine finala SP-a slavila zahvaljujući Nusi i Haalandu, a igrači i navijači zatim su spektakularno proslavili prvu, povijesnu pobjedu u nokaut fazi Svjetskog prvenstva
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FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Ivory Coast v Norway
Navijači Norveške postali su jedan od zaštitnih znakova Svjetskog prvenstva, a njihova strast i kreativnost na tribinama ne prestaju oduševljavati. | Foto: MARIA LYSAKER
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Navijači Norveške postali su jedan od zaštitnih znakova Svjetskog prvenstva, a njihova strast i kreativnost na tribinama ne prestaju oduševljavati. | Foto: MARIA LYSAKER
Komentari 1

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