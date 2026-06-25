FOTO Nizozemski as u vezi je s jednom od najljepših Britanki? Zgodna Ella obožava sport...

Britanski mediji nedavno su objavili da je Micky van de Ven, nogometaš Tottenhama i nizozemski reprezentativac, u vezi s britanskom manekenkom i influencericom Ellom Buffin. Par su paparazzi prošlog mjeseca snimili u Marbelli, gdje su, prema navodima britanskih medija, zajedno večerali i provodili vrijeme u luksuznom Marbella Club Hotelu. Svjedoci kažu kako su izgledali dosta zaljubljeno... | Foto: E. Buffin/Instagram