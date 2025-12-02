FOTO Nogometašica je zavela zvijezdu kluba: 'Evo što nikako ne podnosim kod muškog roda'

Senzacija na nogometnoj sceni! Kelci-Rose Bowers, nova zvijezda Bournemoutha, obara rekorde na mrežama i osvaja srce Marcosa Senesija. Hoće li ona biti nova Alisha Lehmann?
Kad se spomenu najpopularnije nogometašice svijeta, većini fanova prve na pamet padnu Ana Marija Marković ili Alisha Lehmann. Hrvatska i švicarska reprezentativka godinama drže primat među najatraktivnijim nogometašicama, a veze s nogometašima Tomasom Ribeirom, odnosno Douglasom Luizom punile su naslovnice. No, nakon njihovog prekida i transfera u Juventus, nogometni svijet tražio je novi "taj" par.
| Foto: Instagram
Kad se spomenu najpopularnije nogometašice svijeta, većini fanova prve na pamet padnu Ana Marija Marković ili Alisha Lehmann. Hrvatska i švicarska reprezentativka godinama drže primat među najatraktivnijim nogometašicama, a veze s nogometašima Tomasom Ribeirom, odnosno Douglasom Luizom punile su naslovnice. No, nakon njihovog prekida i transfera u Juventus, nogometni svijet tražio je novi "taj" par. |
Foto: Instagram
Kad se spomenu najpopularnije nogometašice svijeta, većini fanova prve na pamet padnu Ana Marija Marković ili Alisha Lehmann. Hrvatska i švicarska reprezentativka godinama drže primat među najatraktivnijim nogometašicama, a veze s nogometašima Tomasom Ribeirom, odnosno Douglasom Luizom punile su naslovnice. No, nakon njihovog prekida i transfera u Juventus, nogometni svijet tražio je novi "taj" par.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Prazninu je, čini se, popunila 21-godišnja Engleskinja čiji je dolazak u novi klub izazvao pravu histeriju na internetu, a njezino srce osvojio je suigrač iz muške ekipe istog kluba. Riječ je o Kelci-Rose Bowers, djevojci koja je u rekordnom roku postala viralna senzacija.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kelci Rose mlada je obrambena igračica koja nastupa za ekipu Bournemoutha. Iako se natječe u nižim rangovima engleskog nogometa, točnije u WPL Division One, njezin utjecaj na društvenim mrežama nadmašuje i neke premijerligaške zvijezde.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Sve je počelo jednim kratkim videom koji je srušio sve rekorde gledanosti i stavio ovu talentiranu plavušu pod svjetla reflektora.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Svijet sportskog marketinga ostao je u čudu kada je AFC Bournemouth objavio video u kojem Kelci potvrđuje svoj dolazak na posudbu iz Portsmoutha. U jednostavnom klipu objavljenom na platformi X, Kelci se obratila navijačima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
"Bok ljudi, ovdje Kelci Bowers. Stigla sam u AFC Bournemouth i jedva čekam da krenem", rekla je kratko u kameru.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ono što je uslijedilo nitko nije mogao predvidjeti. Video je u samo nekoliko dana prikupio nevjerojatnih 22 milijuna pregleda. Da bi se shvatila veličina tog broja, treba uzeti u obzir da je službeni profil ženske ekipe Bournemoutha u tom trenutku imao tek nešto više od 2000 pratitelja.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Fotografija njezine objave transfera istog je dana pregledana više od tri milijuna puta. Ovi brojevi su je katapultirali u sferu internetskih zvijezda, a mnogi su odmah povukli paralelu s Alishom Lehmann, predviđajući da bi Kelci mogla postati njezina ozbiljna konkurencija u svijetu digitalne popularnosti.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Osim viralnog uspjeha, Kelci Rose privlači pažnju i svojim privatnim životom. Ovog ljeta postalo je jasno da "trešnjice", kako glasi nadimak kluba s juga Engleske, imaju novi moćni par.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kelci je u vezi s argentinskim braničem Marcosom Senesijem, standardnim prvotimcem muške momčadi Bournemoutha.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Senesi, koji je u klub stigao 2022. iz nizozemskog Feyenoorda i postao ključna karika u obrani momčadi Andonija Iraole, često se može vidjeti u društvu atraktivne Engleskinje.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Par je vezu potvrdio zajedničkim fotografijama s romantičnog odmora na Ibizi, gdje su uživali u suncu i plavom moru. Njihova ljubavna priča navodno je započela u ljeto 2024., a fanovi su oduševljeni činjenicom da oboje igraju na poziciji središnjeg braniča.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Argentinac je svojoj djevojci velika podrška, a često joj javno izražava ljubav putem društvenih mreža. Nakon jednog uspjeha s Bournemouthom, Senesi joj je poslao dirljivu poruku: "Ponosan sam na tebe. Volim te."
| Foto: Instagram
Foto Instagram
S druge strane, Kelci je redovita gošća na stadionu Vitality kada igra muška momčad, a viđena je i na gostovanjima kako bodri svog partnera.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nedavno su zajedno sudjelovali i u promotivnoj kampanji za retro dresove kluba, što je dodatno učvrstilo njihov status najglamuroznijeg para u klubu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako je njezin izgled često u prvom planu, Kelci Rose je prije svega posvećena sportašica s ozbiljnim pedigreom. Karijeru je započela u omladinskom pogonu Southamptona, a njezin talent prepoznao je i Chelsea. U dresu londonskog kluba ostvarila je značajan uspjeh osvojivši titulu prvaka u kategoriji U-21 u sezoni 2021/2022.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nakon uspjeha u Engleskoj, odlučila se na hrabar potez i preselila u Sjedinjene Američke Države. Tamo je pohađala Louisiana State University (LSU) i igrala za njihovu sveučilišnu ekipu Tigers.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U sezoni 2022/23. nastupila je sedam puta, stječući iskustvo u fizički zahtjevnom američkom sustavu. Povratak na Otok uslijedio je potpisom za Portsmouth, odakle je stigla na posudbu u Bournemouth.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
"Djevojke se čine sjajnima, a objekti su vrhunski. Steve Cuss djeluje kao odličan menadžer, tako da sam stvarno uzbuđena što krećemo. Klub ima velike ambicije i ciljeve koje želi postići. Želim pomoći u ostvarenju tih ciljeva i biti dio toga", izjavila je Kelci prilikom dolaska u novi klub.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Trener Steve Cuss nije krio zadovoljstvo njezinim dolaskom, istaknuvši kako će ona donijeti potrebnu čvrstinu u obranu. Čini se da joj engleski zrak godi jer Bournemouthove nogometašice nižu sjajne rezultate, a Kelci je postala miljenica navijača i prije nego što je pošteno zaprljala kopačke.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kada ne uklizava protivnicama na terenu, Kelci gradi karijeru u svijetu mode. Potpisala je ugovor s agencijom FORTE, a kasnije i s W Model Managementom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezin Instagram profil, koji je nakon viralnog videa eksplodirao i sada broji više od 150.000 pratitelja, prepun je fotografija s egzotičnih putovanja. Od jahanja deva u marokanskoj pustinji do sunčanja na plažama Floride, Kelci živi život punim plućima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Unatoč glamuru, Kelci se trudi ostati prizemna i često komunicira s fanovima kroz Q&A videe. U jednom od njih otkrila je svoje "nogometne ickove"; stvari koje je neobjašnjivo živciraju kod drugih nogometaša.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
"Ne mogu podnijeti rupe na štucnama, to mi nikako ne izgleda dobro", priznala je iskreno.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Na njezinoj "crnoj listi" našli su se i igrači koji nose rukavice uz dresove kratkih rukava, oni koji nose premale kostobrane, kao i nogometaši koji slave golove protiv bivših klubova.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ovakvi iskreni istupi samo su joj dodatno povećali popularnost među mlađom publikom koja cijeni autentičnost.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Zanimljivo je da, unatoč ogromnoj medijskoj pažnji i vezi s poznatim nogometašem, uz ime Kelci Rose se ne vežu nikakvi skandali. U eri kada su sportaši često na meti tabloida zbog neprimjerenog ponašanja, ona gradi imidž profesionalke koja uživa u životu, ali zna granice.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezin fokus je jasan: napredak u nogometnoj karijeri i uživanje u modi. S obzirom na to da je tek napunila 21 godinu, pred njom je svijetla budućnost.
| Foto: Instagram
Foto Instagram