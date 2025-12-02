Obavijesti

FOTO Nogometašica je zavela zvijezdu kluba: 'Evo što nikako ne podnosim kod muškog roda'

Senzacija na nogometnoj sceni! Kelci-Rose Bowers, nova zvijezda Bournemoutha, obara rekorde na mrežama i osvaja srce Marcosa Senesija. Hoće li ona biti nova Alisha Lehmann?
Kad se spomenu najpopularnije nogometašice svijeta, većini fanova prve na pamet padnu Ana Marija Marković ili Alisha Lehmann. Hrvatska i švicarska reprezentativka godinama drže primat među najatraktivnijim nogometašicama, a veze s nogometašima Tomasom Ribeirom, odnosno Douglasom Luizom punile su naslovnice. No, nakon njihovog prekida i transfera u Juventus, nogometni svijet tražio je novi "taj" par. | Foto: Instagram
