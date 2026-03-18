FOTO Nogometna ikona postala je snagator, živi kao spartanac: 'Spremniji sam od Cristiana...'

Legendarni Brazilac Ze Roberto (50) nedavno je u intervjuu govorio o svom vremenu u Realu. Od kada je u mirovini, živi spartanski život i izgleda fenomenalno. Redovito trenira i postao je prava "zvijer"
Ime Zé Roberto sinonim je za nogometnu dugovječnost. Brazilski virtuoz, koji je profesionalnu karijeru završio s 43 godine, ostavio je neizbrisiv trag na europskim i južnoameričkim travnjacima.
Bio je suigrač našem Mladenu Petriću u HSV-u.
U nedavnom velikom intervjuu za brazilski Globo Esporte, nogometaš koji je u srpnju proslavio 50. rođendan otvorio je dušu o najtežim trenucima, nevjerojatnom neuspjehu u Real Madridu uzrokovanom ovisnošću o videoigrama te današnjem životu u kojem je postao fitness ikona s, kako sam tvrdi, boljom tjelesnom spremom i od Cristiana Ronalda.
Početak europske odiseje za Zé Roberta trebao je biti ostvarenje sna. S 21 godinom, kao talentirani mladić iz kluba Portuguesa, potpisao je za moćni Real Madrid. Stigao je u svlačionicu prepunu zvijezda, ali umjesto prilagodbe, doživio je kulturološki i mentalni šok na koji nije bio spreman. Priznaje kako nije bio zreo ni psihički ni taktički za takav izazov.
- Došao sam u jedan od najvećih klubova na svijetu potpuno nespreman. Uokolo su bili samo luksuzni automobili. U svlačionici su svi nosili odijela, a ja sam se pojavio u jednostavnoj odjeći. Roberto Carlos se šalio da su vjerojatno mislili da sam došao bojati zidove - prisjetio se Brazilac.
- Videoigre su me jako omele. Jedan od mojih snova, osim što sam postao igrač velikog kluba, bio je posjedovati PlayStation. I kupili smo ga. Po cijele dane bismo izlazili, a noću igrali. Bio sam poput pijetla, na treninge sam dolazio s tamnim podočnjacima. Zamislite da cijeli dan vodite ljubav, a onda ostanete budni cijelu noć jer ne možete spavati zbog igrica - otvoreno je priznao Zé Roberto.
Neuspjeh u Madridu bio je bolna, ali ključna lekcija. Nakon kratkog povratka u domovinu, ponovno se otisnuo u Europu, ovoga puta u Bayer Leverkusen. U Njemačkoj je shvatio važnost fizičke pripreme i promijenio životne navike iz korijena. Postao je jedan od najboljih veznjaka Bundeslige, a kasnije je u dresu Bayerna iz Münchena osvojio četiri dvostruke krune.
Njegova disciplina postala je legendarna, a on je i danas, u 51. godini, u nevjerojatnoj formi. Zbog toga se ne ustručava usporediti s Cristianom Ronaldom, mjerilom sportske pripremljenosti.
- Danas bih rekao da imam bolju tjelesnu građu od njega, jer sam ja igrao na vrhunskoj razini do 43. godine. Ako i on to uspije, reći ću da je bolji on - samouvjereno je poručio.
Nakon što je 2017. godine objesio kopačke o klin u dresu Palmeirasa, Zé Roberto je započeo novo poglavlje. Postao je globalni fitness influencer s više od 2,8 milijuna pratitelja na Instagramu, gdje svakodnevno dijeli svoje brutalne treninge. Njegova rutina kombinira trening s utezima i kalisteniku, a poznat je po tome što radi i do dvije tisuće trbušnjaka dnevno.
Živi spartanski – ne pije alkohol, ne puši, pazi na san i drži se prehrane koja je gotovo u potpunosti veganska. Danas radi kao motivacijski govornik, mentor mladim sportašima i ambasador brendova poput Bayerna.
Unatoč briljantnoj klupskoj karijeri i 84 nastupa za reprezentaciju, s kojom je osvojio dvije Copa Américe, ostaje žal za najvećim trofejem. Propustio je Svjetsko prvenstvo 2002. godine, kada je Brazil postao prvak, što smatra jednim od najtežih trenutaka karijere.
