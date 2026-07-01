FOTO Nogometna ludnica u BiH: Edin Džeko dobio najveći mural

Studenti Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu su oslikali najveći mural posvećen Edinu Džeki i jedan od najvećih u Bosni i Hercegovini
Nogometna groznica trese cijelu Bosnu i Hercegovinu prije utakmice šesnaestine finala u kojoj će 'zmajevi' snage odmjeriti sa SAD-om. Susret se igra sa srijede na četvrtak u 2 sata ujutro.
Prolazak u drugi krug natjecanja proslavljen u svim gradovima, uključujući i Brezu, gdje su stotine ljudi izašle na ulice grada i vrlo emotivno proslavili povijesni uspjeh.
Ipak, u ovom gradu u blizini Sarajeva vlada posebna euforija. Brezani su odlučili iskazati svoju zahvalnost prema napadaču i kapetanu reprezentacije Bosne i Hercegovine Edinu Džeki i to - muralom.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Nogometna groznica trese cijelu Bosnu i Hercegovinu prije utakmice šesnaestine finala u kojoj će 'zmajevi' snage odmjeriti sa SAD-om. Susret se igra sa srijede na četvrtak u 2 sata ujutro.
Prolazak u drugi krug natjecanja proslavljen u svim gradovima, uključujući i Brezu, gdje su stotine ljudi izašle na ulice grada i vrlo emotivno proslavili povijesni uspjeh.
Ipak, u ovom gradu u blizini Sarajeva vlada posebna euforija. Brezani su odlučili iskazati svoju zahvalnost prema napadaču i kapetanu reprezentacije Bosne i Hercegovine Edinu Džeki i to - muralom.
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Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Nogometna groznica trese cijelu Bosnu i Hercegovinu prije utakmice šesnaestine finala u kojoj će 'zmajevi' snage odmjeriti sa SAD-om. Susret se igra sa srijede na četvrtak u 2 sata ujutro.
Prolazak u drugi krug natjecanja proslavljen u svim gradovima, uključujući i Brezu, gdje su stotine ljudi izašle na ulice grada i vrlo emotivno proslavili povijesni uspjeh.
Ipak, u ovom gradu u blizini Sarajeva vlada posebna euforija. Brezani su odlučili iskazati svoju zahvalnost prema napadaču i kapetanu reprezentacije Bosne i Hercegovine Edinu Džeki i to - muralom.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Riječ je o malom rudarskom gradu u 30 kilometara sjeverno od Sarajeva. Inicijativu za izradu murala pokrenuo je Malik Smailbegović, a vrlo brzo u prikupljanje sredstava su se uključili svi - od najmlađih do najstarijih.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Napravljen je podloga za fasadu, a studenti Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu su oslikali najveći mural posvećen Edinu Džeki i jedan od najvećih u Bosni i Hercegovini.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL