FOTO Nogometna ludnica u BiH: Edin Džeko dobio najveći mural

Nogometna groznica trese cijelu Bosnu i Hercegovinu prije utakmice šesnaestine finala u kojoj će 'zmajevi' snage odmjeriti sa SAD-om. Susret se igra sa srijede na četvrtak u 2 sata ujutro. Prolazak u drugi krug natjecanja proslavljen u svim gradovima, uključujući i Brezu, gdje su stotine ljudi izašle na ulice grada i vrlo emotivno proslavili povijesni uspjeh. Ipak, u ovom gradu u blizini Sarajeva vlada posebna euforija. Brezani su odlučili iskazati svoju zahvalnost prema napadaču i kapetanu reprezentacije Bosne i Hercegovine Edinu Džeki i to - muralom. | Foto: Armin Durgut/PIXSELL