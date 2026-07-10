FOTO Nogometno ludilo širom svijeta! Pogledajte sjajne fotke i vrtuljak emocija navijača...

Neke su nastale na ulicama, neke na plažama, neke na stadionima. Dio je fotografiran u Africi, dio u Sj. Americi, dio u Europi... Ali ovim fotkama jedna stvar je zajednička - Svjetsko prvenstvo. Od tuge, sreće, ponosa, razigranosti... Sve je tu. Pogledajte veliku galeriju..
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Foto CAROLINA HERRERA/REUTERS
Foto: CAROLINA HERRERA/REUTERS
Foto CAROLINA HERRERA/REUTERS
Foto ED OU/REUTERS
Foto Raquel CUNHA/REUTERS
Foto Nathan Ray Seebeck/REUTERS
Foto Kevin Ng/REUTERS
Foto ISSEI KATO/REUTERS
Foto ALAA AL SUKHNI/REUTERS
Foto Tita Barros/REUTERS
Foto MATTHEW HATCHER/REUTERS
Foto PILAR OLIVARES/REUTERS
Foto ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Foto Kai Pfaffenbach/REUTERS
Foto VICTOR MEDINA/REUTERS
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto CARLOS BARRIA/REUTERS
Foto Phil Noble/REUTERS
Foto PILAR OLIVARES/REUTERS
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto ERIC LEE/REUTERS
Foto SAHIBA CHAWDHARY/REUTERS
Foto BRIAN SNYDER/REUTERS
Foto CARLOS BARRIA/REUTERS
Foto ALBERT GEA/REUTERS
Foto SIPHIWE SIBEKO/REUTERS
Foto STRINGER/REUTERS
Foto Raghed Waked/REUTERS
Foto BRUNO KELLY/REUTERS
Foto SAHIBA CHAWDHARY/REUTERS
Foto Taylor Coester/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto Lee Smith/REUTERS
Foto Kai Pfaffenbach/REUTERS
Foto Mark Felix/REUTERS
Foto LISA LEUTNER/REUTERS
Foto Taylor Coester/REUTERS
Foto Annegret Hilse/REUTERS
Foto SAHIBA CHAWDHARY/REUTERS
Foto Peter Cziborra/REUTERS
Foto Dylan Martinez/REUTERS
Foto Darren Yamashita/REUTERS
Foto Dylan Martinez/REUTERS
Foto LUIS CORTES/REUTERS
Foto Sam Navarro/REUTERS
Foto ANDRES CUENCA/REUTERS
Foto Jon Orbach/REUTERS
Foto Paul Childs/REUTERS
Foto ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto QUETZALLI NICTE-HA/REUTERS
Foto Sodiq Adelakun/REUTERS
Foto Peter Cziborra/REUTERS
Foto DANIEL COLE/REUTERS
Foto RODRIGO ANTUNES/REUTERS
Foto Raquel CUNHA/REUTERS
Foto CESAR OLMEDO/REUTERS
Foto Sergio Acero/REUTERS
Foto DANIEL BECERRIL/REUTERS
Foto Kevin Sousa/REUTERS
Foto Dylan Martinez/REUTERS
Foto Caean Couto/REUTERS
Foto MOHAMMED SALEM/REUTERS
Foto AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Foto PEDRO NUNES/REUTERS
Foto SAHIBA CHAWDHARY/REUTERS
Foto JEENAH MOON/REUTERS
Foto MIKE BLAKE/REUTERS
Foto AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Foto Sodiq Adelakun/REUTERS
Foto Bill Streicher/REUTERS
Foto Tita Barros/REUTERS
Foto FRANCIS KOKOROKO/REUTERS
Foto BRUNO KELLY/REUTERS
Foto Matthew Childs/REUTERS
Foto DAVID W CERNY/REUTERS
Foto Phil Noble/REUTERS
Foto Phil Noble/REUTERS
Foto MIKE BLAKE/REUTERS
Foto AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Foto Tuane Fernandes/REUTERS
Foto DANIEL BECERRIL/REUTERS
Foto Matthew Childs/REUTERS
Foto DAVID RYDER/REUTERS
Foto Sodiq Adelakun/REUTERS
Foto Annegret Hilse/REUTERS
Foto Paul Childs/REUTERS
Foto Matthew Childs/REUTERS
Foto Carlos Osorio/REUTERS