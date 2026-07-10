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NOGOMET SPAJA!

FOTO Nogometno ludilo širom svijeta! Pogledajte sjajne fotke i vrtuljak emocija navijača...

Neke su nastale na ulicama, neke na plažama, neke na stadionima. Dio je fotografiran u Africi, dio u Sj. Americi, dio u Europi... Ali ovim fotkama jedna stvar je zajednička - Svjetsko prvenstvo. Od tuge, sreće, ponosa, razigranosti... Sve je tu. Pogledajte veliku galeriju..
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The Wider Image: World Cup brings fans joy, torment and a lifetime of memories
Foto CAROLINA HERRERA/REUTERS
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Foto: CAROLINA HERRERA/REUTERS
Komentari 1

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