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UKRALA PAŽNJU

FOTO Norveški je izbornik slavio prolaz, a njegova kći zapalila Instagram fotkama u bikiniju

Norveški izbornik Ståle Solbakken postao je viralan nakon što je utrčao na tribine i zagrlio suprugu, a fanovi su ubrzo otkrili i njegovu 22-godišnju kćer Idu, čiji su Instagram profil i fotografije u bikiniju oduševili pratitelje
FOTO Norveški je izbornik slavio prolaz, a njegova kći zapalila Instagram fotkama u bikiniju
Stale Solbakken, izbornik Norveške, zagrijao je srca navijača diljem svijeta kada je odmah po završetku utakmice utrčao na tribine kako bi pronašao suprugu Anniken i zalijepio joj snažan poljubac. Viralni trenutak potaknuo je milijune da istraže obiteljski život norveškog izbornika, a u fokus je pala njegova kći Ida. | Foto: Instagram/Ida Solbakken
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Stale Solbakken, izbornik Norveške, zagrijao je srca navijača diljem svijeta kada je odmah po završetku utakmice utrčao na tribine kako bi pronašao suprugu Anniken i zalijepio joj snažan poljubac. Viralni trenutak potaknuo je milijune da istraže obiteljski život norveškog izbornika, a u fokus je pala njegova kći Ida. | Foto: Instagram/Ida Solbakken
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