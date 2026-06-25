FOTO Norveški je izbornik slavio prolaz, a njegova kći zapalila Instagram fotkama u bikiniju

Stale Solbakken, izbornik Norveške, zagrijao je srca navijača diljem svijeta kada je odmah po završetku utakmice utrčao na tribine kako bi pronašao suprugu Anniken i zalijepio joj snažan poljubac. Viralni trenutak potaknuo je milijune da istraže obiteljski život norveškog izbornika, a u fokus je pala njegova kći Ida. | Foto: Instagram/Ida Solbakken