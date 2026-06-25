FOTO Norveški je izbornik slavio prolaz, a njegova kći zapalila Instagram fotkama u bikiniju

Norveški izbornik Ståle Solbakken postao je viralan nakon što je utrčao na tribine i zagrlio suprugu, a fanovi su ubrzo otkrili i njegovu 22-godišnju kćer Idu, čiji su Instagram profil i fotografije u bikiniju oduševili pratitelje
Stale Solbakken, izbornik Norveške, zagrijao je srca navijača diljem svijeta kada je odmah po završetku utakmice utrčao na tribine kako bi pronašao suprugu Anniken i zalijepio joj snažan poljubac. Viralni trenutak potaknuo je milijune da istraže obiteljski život norveškog izbornika, a u fokus je pala njegova kći Ida.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Stale Solbakken, izbornik Norveške, zagrijao je srca navijača diljem svijeta kada je odmah po završetku utakmice utrčao na tribine kako bi pronašao suprugu Anniken i zalijepio joj snažan poljubac. Viralni trenutak potaknuo je milijune da istraže obiteljski život norveškog izbornika, a u fokus je pala njegova kći Ida. |
Foto: Instagram/Ida Solbakken
Stale Solbakken, izbornik Norveške, zagrijao je srca navijača diljem svijeta kada je odmah po završetku utakmice utrčao na tribine kako bi pronašao suprugu Anniken i zalijepio joj snažan poljubac. Viralni trenutak potaknuo je milijune da istraže obiteljski život norveškog izbornika, a u fokus je pala njegova kći Ida.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Ubrzo su svi pozornost usmjerili na njegovu kćer Idu, 22-godišnjakinju koja studira medicinu. Njen Instagram profil s oko 14 tisuća pratitelja pune fotografije s putovanja, ljubav prema hrani, ali i niz fotografija u bikiniju koje su oduševile pratitelje.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Ida je navijala za oca iz daljine, a odmah po završetku utakmice podijelila je video roditeljskog zagrljaja na tribinama. - Ne može biti veće od ovoga - napisala je na norveškom, pokazujući koliko joj znači očev uspjeh.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Nije sama u navijanju za Norvešku. Brat Markus, koji igra za danski klub AGF, podijelio je fotografiju u dresu Erlinga Haalanda uz himnu u čast norveškog napadača koji je bio junak pobjede nad Senegalom.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Njezin otac sam je bio talentirani vezni igrač, koji je za Norvešku odigrao 58 utakmica prije nego što se 2000. godine povukao iz reprezentacije. Sada, s klupe, piše možda i najvažnije poglavlje norveške nogometne povijesti.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken