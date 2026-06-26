FOTO Norveški stroj za golove ljubi lijepu nogometašicu Isabel: 'Ona se javila meni...'

Njihovi putevi 'ukrstili' su se u akademiji kluba Bryne FK, gdje su oboje napravili prve nogometne korake. Dugogodišnje prijateljstvo preraslo je u romansu tijekom Haalandovog boravka u Borussiji Dortmund....
Dok Erling Haaland ruši rekorde na nogometnim terenima diljem Europe, njegov privatni život ostaje čvrsto usidren u norveškom gradiću Bryneu. Tamo počinje priča o vezi s Isabel Haugseng Johansen, dugogodišnjom partnericom i majkom njegova djeteta, koja balansira vlastitu sportsku karijeru, majčinstvo i život pod svjetlima reflektora koja prate slavnog nogometaša.
| Foto: Vincenzo Landi / ipa-agency.net/
Dok Erling Haaland ruši rekorde na nogometnim terenima diljem Europe, njegov privatni život ostaje čvrsto usidren u norveškom gradiću Bryneu. Tamo počinje priča o vezi s Isabel Haugseng Johansen, dugogodišnjom partnericom i majkom njegova djeteta, koja balansira vlastitu sportsku karijeru, majčinstvo i život pod svjetlima reflektora koja prate slavnog nogometaša.
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Foto: Vincenzo Landi / ipa-agency.net/
Dok Erling Haaland ruši rekorde na nogometnim terenima diljem Europe, njegov privatni život ostaje čvrsto usidren u norveškom gradiću Bryneu. Tamo počinje priča o vezi s Isabel Haugseng Johansen, dugogodišnjom partnericom i majkom njegova djeteta, koja balansira vlastitu sportsku karijeru, majčinstvo i život pod svjetlima reflektora koja prate slavnog nogometaša.
| Foto: Vincenzo Landi / ipa-agency.net/
Njihovi putevi 'ukrstili' su se u akademiji kluba Bryne FK, gdje su oboje napravili prve nogometne korake. Dugogodišnje prijateljstvo preraslo je u romansu tijekom Haalandovog boravka u Borussiji Dortmund, a nogometaš je nedavno za norvešku televiziju NRK otkrio tko je napravio prvi korak. "Poslala mi je poruku. Igrala je u istom klubu kao i ja, u Bryneu. Ona je bila ta koja je primijetila mene, a ne ja nju", priznao je Haaland.
| Foto: I. Haugseng Johansen/Instagram
Njihova veza, koja je započela daleko od očiju javnosti, izdržala je test slave. Isabel ga je posjećivala u Njemačkoj, a nakon njegova transfera u Manchester City, preselila se s njim u Englesku.
| Foto: I. Haugseng Johansen/Instagram
Iako je Haalandova karijera u prvom planu, Isabel nije samo klasična 'WAGsica'. I sama je talentirana nogometašica koja je za seniorsku ekipu Brynea debitirala kao tinejdžerica.
| Foto: I. Haugseng Johansen/Instagram
Njezin modni stil, opisan kao ženstven i elegantan, često je u fokusu. U ormaru ima komade brendova poput Chanela i Loewe, a posjeduje i rijetku Hermès Birkin torbu. Par se redovito pojavljuje na glamuroznim događajima..
| Foto: I. Haugseng Johansen/Instagram
Najvažnije poglavlje započelo je krajem 2024., kada su postali roditelji sina. Haaland je vijest o trudnoći objavio na svojstven način - u listopadu 2024., nakon gola za Norvešku, gurnuo je loptu pod dres. Nekoliko mjeseci kasnije, vijest o rođenju djeteta slučajno je otkrio trener Pep Guardiola, rekavši da je Haaland "postao otac po prvi put". Par je iznimno privatan kada je riječ o sinu i još nisu javno otkrili njegovo ime, čuvajući obiteljsku intimu daleko od stadionskih svjetala.
| Foto: I. Haugseng Johansen/Instagram
Unatoč glamuru koji ih okružuje, Haaland je otkrio da najviše uživaju u jednostavnim stvarima, poput zajedničkog kuhanja i opuštanja. "Ovo će joj vjerojatno zvučati neugodno, ali ona voli igrati videoigre. Tako da zajedno igramo Minecraft. Gradimo kuće i sve to. Ili odemo kući u Bryne i naručimo kebab", otkrio je.
| Foto: I. Haugseng Johansen/Instagram
Ljubav prema kebabu toliko je velika da ga je napadač spreman poslužiti i na vjenčanju. Upravo ta prizemljenost i zajednički interesi, od nogometa do videoigara, čine se temeljem njihove čvrste veze koja traje od tinejdžerskih dana.
| Foto: I. Haugseng Johansen/Instagram
Lijepa Isabel druži se ponekad sa suprugom Matea Kovačića, Izabelom...
| Foto: I. Haugseng Johansen/Instagram
Foto I. Haugseng Johansen/Instagram
Foto I. Haugseng Johansen/Instagram
Foto I. Haugseng Johansen/Instagram
Foto Vincenzo Landi / ipa-agency.net/
Foto Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION
Foto Vincenzo Landi / ipa-agency.net/
Foto Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION
Foto Vincenzo Landi / ipa-agency.net/
Foto Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION
Foto Vincenzo Landi / ipa-agency.net/
Foto Vincenzo Landi / ipa-agency.net/
*uz korištenje AI-ja
| Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION