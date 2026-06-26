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NORVEŠKA WAGS-ICA

FOTO Norveški stroj za golove ljubi lijepu nogometašicu Isabel: 'Ona se javila meni...'

Njihovi putevi 'ukrstili' su se u akademiji kluba Bryne FK, gdje su oboje napravili prve nogometne korake. Dugogodišnje prijateljstvo preraslo je u romansu tijekom Haalandovog boravka u Borussiji Dortmund....
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Dok Erling Haaland ruši rekorde na nogometnim terenima diljem Europe, njegov privatni život ostaje čvrsto usidren u norveškom gradiću Bryneu. Tamo počinje priča o vezi s Isabel Haugseng Johansen, dugogodišnjom partnericom i majkom njegova djeteta, koja balansira vlastitu sportsku karijeru, majčinstvo i život pod svjetlima reflektora koja prate slavnog nogometaša. | Foto: Vincenzo Landi / ipa-agency.net/
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Dok Erling Haaland ruši rekorde na nogometnim terenima diljem Europe, njegov privatni život ostaje čvrsto usidren u norveškom gradiću Bryneu. Tamo počinje priča o vezi s Isabel Haugseng Johansen, dugogodišnjom partnericom i majkom njegova djeteta, koja balansira vlastitu sportsku karijeru, majčinstvo i život pod svjetlima reflektora koja prate slavnog nogometaša. | Foto: Vincenzo Landi / ipa-agency.net/
Komentari 1

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