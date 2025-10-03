Obavijesti

Galerija

Komentari 1
DVA OD DVA

FOTO Nova čarobna europska večer Dinama: Pogledajte kako su 'modri' proslavili u Srbiji

MACCABI TEL AVIV - DINAMO 1-2: Nogometaši Dinama došli su do nove pobjede u Europskoj ligi. Nakon što je turski Fenerbahče 'pao' 3-1 na Maksimiru, istu je sudbinu doživio i izraelski Maccabi iz Tel Aviva, koji je u srpskoj Bačkoj Topoli izgubio od 'modrih', koji su prvoplasirana momčad Europske lige.
Bačka Topola: Susret Maccabi Tel-Aviva i Dinama u 2. kolu Europske lige
Nogometaši Dinama ostvarili su pobjedu i u 2. kolu Europske lige svladavši Maccabi Tel Aviv sa 3-1 u utakmici odigranoj u Bačkoj Topoli, gdje izraelska momčad igra domaće utakmice zbog ratnih operacija u njihovoj zemlji. | Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025