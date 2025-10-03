FOTO Nova čarobna europska večer Dinama: Pogledajte kako su 'modri' proslavili u Srbiji

MACCABI TEL AVIV - DINAMO 1-2: Nogometaši Dinama došli su do nove pobjede u Europskoj ligi. Nakon što je turski Fenerbahče 'pao' 3-1 na Maksimiru, istu je sudbinu doživio i izraelski Maccabi iz Tel Aviva, koji je u srpskoj Bačkoj Topoli izgubio od 'modrih', koji su prvoplasirana momčad Europske lige.
Nogometaši Dinama ostvarili su pobjedu i u 2. kolu Europske lige svladavši Maccabi Tel Aviv sa 3-1 u utakmici odigranoj u Bačkoj Topoli, gdje izraelska momčad igra domaće utakmice zbog ratnih operacija u njihovoj zemlji.
Izraelski prvak je poveo u 14. minuti golom Sayda Abu Farhija, no Dinamo je u nastavku susreta okrenuo rezultat golovima Matea Lisice (16) i Dejana Ljubičića (19, 72).
Dinamo je nakon dva kola sa šest bodova i gol-razlikom 6-2 vodeća momčad Europske lige.
Nogometaši Dinama nastavljaju nizati pobjede. Nakon slavlja na Poljudu protiv Hajduka (2-0) i maksimirskih pobjeda protiv Fenerbahčea (3-1) i Slaven Belupa (4-1), "Modri" su na gostovanju u Bačkoj Topoli porazili izraelski Maccabi Tel Aviv sa 3-1 i nakon dva kola imaju maksimalnih šest bodova u Europskoj ligi.
Dinamov strateg Mario Kovačević napravio je jednu promjenu u odnosu na prvo kolo s Fenerbahčeom. Sergi Dominguez je otpao zbog ozljede, a umjesto njega u prvih 11 uskočio je iskusni Kevin Theophile-Catherine.
S druge strane Žarko Lazetić je napravio četiri promjene u odnosu na prvi susret protiv PAOK u kojem su Izraelci osvojili bod odigravši 0-0 u Solunu.
Počelo je loše za lidera hrvatskog prvenstva. Maccabi je poveo već u 14. minuti.
Ben Lederman je uposlio Saieda Abu Farchija koji se "ušuljao" iza leđa Scotta McKenne i zabio za 1-0.
No, odgovor Dinama je bio munjevit. "Plavi" su u svega pet minuta okrenuli rezultat.
Tek što su Izraelci proslavili pogodak za vodstvo, Mateo Lisica je nakon Mišićeve asistencije, silovitim udarcem zakucao loptu u gornji desni kut.
Pet minuta kasnije Dinamo je okrenuo rezultat. Moris Valinčić je sjajno probio stranu, a potom prizemnim dodavanjem pronašao Ljubičića koji je poentirao u bliži golmanov kut.
U 25. minuti opasno je zaprijetio i Hoxha, ali njegov udarac nije bio precizan. U završnici utakmice ritam je pao i više nije bilo previše uzvuđenja.
U nastavak susreta oba su trenera ušla s istim snagama. Prvih 15 minuta nije donijelo previše uzbuđenja. Izraelci su imali inicijativu, ali Dinamo se odlično branio i tražio priliku iz kontri.
Prvi ozbiljniji udarac u nastavku zabilježen je u 61. minuti, pucao je Andrade, ali vrlo loše. Uzvratio je Beljo sjajnim udarcem u 64. minuti, no Mishpati je odično reagirao. Beljo je dvije minute kasnije imao još bolju situaciju, ali u njegovom udarcu nije bilo siline.
Lazetić je pokušao podići ritam svoje momčadi sa četiri izmjene, no u 72. minuti Dinamo je napravio veliki korak prema pobjedi.
Dinamu sada slijedi gostovanje u Švedskoj protiv Malmoa (23. listopada), zatim u Zagreb dolazi Celta (6. studenoga),
Dinamo potom putuje u Lille (27. studenoga), slijede dva domaća ogleda protiv Real Betisa (11. prosinca) i FCSB-a (22. siječnja), te gostovanje kod Midtjyllanda (29. siječnja).
Podsjetimo, momčadi od prvog do 8. mjesta idu izravno u osminu finala, a klubovi od 9. do 24. mjesta ulaze u play-off nokaut faze, odnosno 16-inu finala. Preostalih 12 klubova na kraju ligaške faze ispada iz natjecanja.
