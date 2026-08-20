FOTO Nova slavonska ljepotica. Evo kako napreduju radovi na stadionu kultnog kluba uz Savu

Stadion kraj Save blista sve više: fini radovi, VRF sustav, solarna elektrana i završni detalji guraju novu tribinu prema otvaranju
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
U Slavonskom Brodu nastavlja se modernizacija Stadiona kraj Save, doma NK Marsonije. Tamo su u tijeku završni radovi na zapadnom dijelu južne tribine, čime će se kapacitet povećati za 666 mjesta.
| Foto: Grad Slavonski Brod
U Slavonskom Brodu nastavlja se modernizacija Stadiona kraj Save, doma NK Marsonije. Tamo su u tijeku završni radovi na zapadnom dijelu južne tribine, čime će se kapacitet povećati za 666 mjesta. |
Foto: Grad Slavonski Brod
U Slavonskom Brodu nastavlja se modernizacija Stadiona kraj Save, doma NK Marsonije. Tamo su u tijeku završni radovi na zapadnom dijelu južne tribine, čime će se kapacitet povećati za 666 mjesta.
| Foto: Grad Slavonski Brod
Foto Grad Slavonski Brod
Na gradilištu zapadnog dijela južne tribine Stadiona kraj Save i dalje su u tijeku brojni radovi, kojima se objekt korak po korak približava svojoj konačnoj namjeni. Nakon ranije dovršenih grubih građevinskih, instalaterskih i keramičarskih radova, trenutno su u fokusu unutarnji i vanjski detalji te tehnički sustavi objekta, poručili su iz Grada Slavonskog Broda.
| Foto: Grad Slavonski Brod
Foto Grad Slavonski Brod
U unutrašnjosti tribine izvode se ličilački radovi na zidovima, a paralelno se odvija i takozvana fina montaža elektroinstalacija, odnosno postavljanje prekidača, utičnica, rasvjetnih tijela i druge opreme koja dolazi kao završni korak nakon što je osnovna instalacija ranije ugrađena u zidove i podove. Na sličan način, u sanitarnim čvorovima postavljaju se konačni elementi poput umivaonika i WC školjki.
| Foto: Grad Slavonski Brod
Foto Grad Slavonski Brod
U tijeku su i radovi na sustavu grijanja i hlađenja objekta (takozvani VRF sustav), pri čemu izvođač do kraja ovog tjedna planira započeti punjenje sustava rashladnim plinom te njegovo puštanje u probni rad. Usporedno se privode kraju i radovi na priključenju stadionske solarne elektrane na javnu elektroenergetsku mrežu, čime će stadion moći sam proizvoditi dio potrebne električne energije.
| Foto: Grad Slavonski Brod
Foto Grad Slavonski Brod
Na vanjštini objekta izvode se posljednji limarski i fasaderski zahvati, uključujući obradu istaknutih fasadnih elemenata, dok se istovremeno nastavlja i uređenje okoliša oko novog dijela tribine.
| Foto: Grad Slavonski Brod
Foto Grad Slavonski Brod
Ova faza, vrijedna 3,18 milijuna eura, donosi i suvremene prostore ispod tribine, uključujući prostore za medije, restoran, VIP lože i zdravstveni punkt.
| Foto: Grad Slavonski Brod
Foto Grad Slavonski Brod
Otvorenje nove tribine trebalo je biti u prvoj polovici 2026. Očigledno je da radovi kasne, ali i da se približavaju kraju.
| Foto: Ivica Galović/PIXSELL
Foto Grad Slavonski Brod
Ovako bi stadion trebao izgledati kad sve bude gotovo.
| Foto: Grad Slavonski Brod