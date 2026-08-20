FOTO Nova slavonska ljepotica. Evo kako napreduju radovi na stadionu kultnog kluba uz Savu

U unutrašnjosti tribine izvode se ličilački radovi na zidovima, a paralelno se odvija i takozvana fina montaža elektroinstalacija, odnosno postavljanje prekidača, utičnica, rasvjetnih tijela i druge opreme koja dolazi kao završni korak nakon što je osnovna instalacija ranije ugrađena u zidove i podove. Na sličan način, u sanitarnim čvorovima postavljaju se konačni elementi poput umivaonika i WC školjki. | Foto: Grad Slavonski Brod