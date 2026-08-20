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FOTO Nova slavonska ljepotica. Evo kako napreduju radovi na stadionu kultnog kluba uz Savu

Stadion kraj Save blista sve više: fini radovi, VRF sustav, solarna elektrana i završni detalji guraju novu tribinu prema otvaranju
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FOTO Nova slavonska ljepotica. Evo kako napreduju radovi na stadionu kultnog kluba uz Savu
U Slavonskom Brodu nastavlja se modernizacija Stadiona kraj Save, doma NK Marsonije. Tamo su u tijeku završni radovi na zapadnom dijelu južne tribine, čime će se kapacitet povećati za 666 mjesta. | Foto: Grad Slavonski Brod
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U Slavonskom Brodu nastavlja se modernizacija Stadiona kraj Save, doma NK Marsonije. Tamo su u tijeku završni radovi na zapadnom dijelu južne tribine, čime će se kapacitet povećati za 666 mjesta. | Foto: Grad Slavonski Brod
Komentari 3

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