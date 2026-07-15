Obavijesti

Galerija

Komentari 5
SPEKTAKULARNO OTVORENJE

FOTO Novak Đoković pjevao i 'prosvjedovao' u Međugorju: Kumovi žele dovesti i ATP turnir

DODIG TENNIS CENTER Đoković, Čilić i Pavić zapalili Međugorje na otvaranju Dodig Tennis Centra, a Goran Ivanišević ostao prizemljen zbog leta
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Novak Đoković pjevao i 'prosvjedovao' u Međugorju: Kumovi žele dovesti i ATP turnir
Zračne linije nisu bile naklonjene Goranu Ivaniševiću, ali spektakl nije bio ništa manji, dapače. Dodig Tennis Center otvorio je vrata ekshibicijom koja bi napunila i najveće teniske arene. | Foto: Hercegovina.info
1/38
Zračne linije nisu bile naklonjene Goranu Ivaniševiću, ali spektakl nije bio ništa manji, dapače. Dodig Tennis Center otvorio je vrata ekshibicijom koja bi napunila i najveće teniske arene. | Foto: Hercegovina.info
Komentari 5

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026