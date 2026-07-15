FOTO Novak Đoković pjevao i 'prosvjedovao' u Međugorju: Kumovi žele dovesti i ATP turnir

DODIG TENNIS CENTER Đoković, Čilić i Pavić zapalili Međugorje na otvaranju Dodig Tennis Centra, a Goran Ivanišević ostao prizemljen zbog leta
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Zračne linije nisu bile naklonjene Goranu Ivaniševiću, ali spektakl nije bio ništa manji, dapače. Dodig Tennis Center otvorio je vrata ekshibicijom koja bi napunila i najveće teniske arene.
| Foto: Hercegovina.info
Zračne linije nisu bile naklonjene Goranu Ivaniševiću, ali spektakl nije bio ništa manji, dapače. Dodig Tennis Center otvorio je vrata ekshibicijom koja bi napunila i najveće teniske arene. |
Foto: Hercegovina.info
Zračne linije nisu bile naklonjene Goranu Ivaniševiću, ali spektakl nije bio ništa manji, dapače. Dodig Tennis Center otvorio je vrata ekshibicijom koja bi napunila i najveće teniske arene.
| Foto: Hercegovina.info
Foto Hercegovina.info
Domaćin Ivan Dodig i kum Marin Čilić protiv Novaka Đokovića i Mate Pavića, koji je uskočio kao zamjena za Ivaniševića, čiji zrakoplov iz Pule nije poletio prema Međugorju. Na jednom terenu ukupno 39 Grand Slam trofeja... Što čovjek više može poželjeti?
| Foto: Hercegovina.info
Foto HDZ Bosne i Hercegovine
Zapravo, i mogao je! Da se, primjerice, s tribina spustio šesterostruki Grand Slam pobjednik Boris Becker.
| Foto: Hercegovina.info
Foto Hercegovina.info
Ivan Dodig i njegova braća, realizatori ovog teniskog projekta, za veliki obiteljski dan okupili su pravu sportsku kremu: Ivana Balića, Davida Mandića, Dragu Vukovića, Bornu Ćorića, Nikolu Mektića, Josipa Pavića...
| Foto: HDZ Bosne i Hercegovine
Foto Hercegovina.info
Tribine centralnog terena bile su ispunjene, jer tko zna kad će mnogi od njih opet imati priliku na istom terenu gledati Đokovića, Čilića, Pavića... Vjerojatno nikad više.
| Foto: Hercegovina.info
Foto Hercegovina.info
Đoković i Pavić nisu mogli protiv kumske veze, najtrofejniji tenisač svih vremena čak je i "prosvjedovao" jer ne može iz ravnoteže izbaciti olimpijske viceprvake iz Tokija, tu i tamo je zapjevao uz ritam glazbe.
| Foto: HDZ Bosne i Hercegovine
Foto Hercegovina.info
Svečanu vrpcu prerezali su Ivan Dodig i Darijana Filipović, kandidatkinja za hrvatskog člana Predsjedništva BiH na predstojećim izborima.
| Foto: HDZ Bosne i Hercegovine
Foto Hercegovina.info
- Spektakularno se osjećam. Hvala svima što su došli, žao nam je što je Goran ostao na aerodromu, hvala Mati što je uskočio. Napravili smo lijepu priču, veselim se budućem radu. Napravili smo ovdje nešto potpuno novu i vrhunsku priču - rekao je Dodig, a Čilić dodao...
| Foto: HDZ Bosne i Hercegovine
Foto HDZ Bosne i Hercegovine
- Ovo je povijesni trenutak za cijelu regiju. Dodig i ja potekli smo iz ovih krajeva, u trenucima kad je ovdje tenis bio u povojima. Vidjeti ga u ovoj ulozi, u kojoj će prenositi svoje znanje, veliko je zadovoljstvo.
| Foto: HDZ Bosne i Hercegovine
Foto Hercegovina.info
Dodig Tennis Center prostire se na oko 25.000 četvornih metara i na jednome mjestu povezuje treninge, smještaj, oporavak i dodatne sportske sadržaje.
| Foto: Hercegovina.info
Foto Hercegovina.info
Raspolaže sa šest teniskih terena - pet terena s tvrdom podlogom, među kojima je i središnji teren s oko 2000 mjesta, te jednim sa zemljanom podlogom.
| Foto: Hercegovina.info
Foto HDZ Bosne i Hercegovine
No tu je i bogata "pratnja" u vidu četiri terena za padel, fitnessa, wellnessa i spa, 27 apartmana, restorana i bara, muzeja, multifunkcionalne sale i dvorane.
| Foto: PROMO
Foto HDZ Bosne i Hercegovine
U planu je i natkrivanje terena kako bi se omogućili cjelogodišnje korištenje terena i organizacija profesionalnih turnira. Za početak na razini challengera, a u budućnosti i ATP 250.
| Foto: PROMO
Foto HDZ Bosne i Hercegovine
Ako je obitelj Dodig uspjela sve ovo, tko sumnja da neće dovesti i ATP u Međugorje?
| Foto: PROMO
Foto PROMO
Foto PROMO
Foto PROMO
Foto PROMO
Foto PROMO
Foto PROMO
Foto PROMO
Foto PROMO
Foto PROMO
Foto PROMO