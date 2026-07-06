FOTO Novi dragulj 'vatrenih' je još s 11 oduševio Barcu, Dinamo ga je pustio, a danas je hit Eura

Vidjelo se odmah da je Lovro poseban, bilo je tad 127 igrača, ali on je iskakao. U La Masiji su ga prvog dana stavili da trenira u B momčadi, ali već su tad nakon 15-20 minuta vidjeli da je bolji i odmah ga 'pogurali' među ove bolje. To je njihov princip, da vide kakav si u odnosu na dečke koje već imaju. Odigrali su i utakmicu, bili su zadovoljni. Vrlo mi je drago da je uspio, Barcini treneri i tad su dobro procijenili, a to se nakon nekoliko godina pokazalo točnim, rekao nam je organizator spomenutog kampa Branko Pavlica. | Foto: Privatni album