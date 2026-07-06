LOVRINA FILMSKA PRIČA
FOTO Novi dragulj 'vatrenih' je još s 11 oduševio Barcu, Dinamo ga je pustio, a danas je hit Eura
Lovro Chelfi je najbolji igrač Hrvatske U-19 koja je izborila polufinale Eura u Walesu. Počeo je u Dinamu pa preko iznenađujućeg transfera u Kustošiju završio u Barceloni
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Godina je 2018., Lovri Chelfiju tek je 11 godina i dobio je priznanje kao jedan od najboljih polaznika Barceloninog nogometnog kampa u Velikoj Gorici. |
Foto: Privatni album