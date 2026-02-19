FOTO Novi stravičan pad na Olimpijskim igrama! Jednu od najboljih iznijeli su na nosilima

Drama na ZOI 2026: Cassie Sharpe, dvostruka olimpijska medalistica, teško pala u halfpipeu! Publika zadržala dah dok je medicinsko osoblje pružalo pomoć. Na nosilima mahala publici i time dala znak nade
Tijekom kvalifikacija u slobodnom skijanju u disciplini halfpipe na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini 2026. godine, sportska zajednica na trenutak je zaustavila dah.
| Foto: Dylan Martinez
Tijekom kvalifikacija u slobodnom skijanju u disciplini halfpipe na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini 2026. godine, sportska zajednica na trenutak je zaustavila dah. |
Foto: Dylan Martinez
Tijekom kvalifikacija u slobodnom skijanju u disciplini halfpipe na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini 2026. godine, sportska zajednica na trenutak je zaustavila dah.
| Foto: Dylan Martinez
Foto Hannah McKay
Foto Hannah McKay
Dvostruka olimpijska medalistica, Kanađanka Cassie Sharp (33), doživjela je težak pad koji je izazvao veliku zabrinutost među gledateljima.
| Foto: Hannah McKay
Kanadska skijašica Cassie Sharpe imala je treći najbolji rezultat u kvalifikacijama, ali je teško pala u drugoj vožnji.
| Foto: Hannah McKay
Foto Marko Djurica
Dvostrukoj olimpijskoj medalistici medicinsko osoblje pružalo je pomoć gotovo deset minuta nakon pada.
| Foto: Marko Djurica
Foto Hannah McKay
Sharpe je na kraju odvezena sa staze na nosilima, no u jednom trenutku je mahala publici, što je donijelo tračak olakšanja i nadu da ozljede možda ipak nisu toliko teške koliko se u prvi mah činilo.
| Foto: Hannah McKay
Foto Hannah McKay
Foto Marko Djurica
Foto Marko Djurica
Foto Hannah McKay
Foto Marko Djurica
Foto Dylan Martinez
Foto Marko Djurica
Foto Marko Djurica
Foto Marko Djurica
Foto Dylan Martinez
Foto Dylan Martinez
Foto Dylan Martinez
Foto Marko Djurica
Foto Marko Djurica
Foto Dylan Martinez
Foto Dylan Martinez
Foto Dylan Martinez
Foto Dylan Martinez