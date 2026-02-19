Obavijesti

JEZIVI TRENUTAK

FOTO Novi stravičan pad na Olimpijskim igrama! Jednu od najboljih iznijeli su na nosilima

Drama na ZOI 2026: Cassie Sharpe, dvostruka olimpijska medalistica, teško pala u halfpipeu! Publika zadržala dah dok je medicinsko osoblje pružalo pomoć. Na nosilima mahala publici i time dala znak nade
Freestyle Skiing - Women's Freeski Halfpipe Qualification
Tijekom kvalifikacija u slobodnom skijanju u disciplini halfpipe na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini 2026. godine, sportska zajednica na trenutak je zaustavila dah. | Foto: Dylan Martinez
