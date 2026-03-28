FOTO Od golobradog mladića do ikone 'vatrenih' i HNL rekordera

Ukupno je Livaković u HNL-u nastupio 305 puta i postao je golman s najviše nastupa u povijesti lige. Dosadašnji rekorder bio je Ivica Solomun koji je za Varteks, Belišće i Slaven Belupo skupio 304 nastupa u HNL-u
Dominik Livaković rođen je u Zadru 1995. godine, a nakon početaka u rodnome gradu, 2012. se preselio u Zagreb. Dobio je šansu među vratnicama u tadašnjem prvoligašu i istaknuo se kao jedan od najtalentiranijih golmana u Hrvatskoj
U Zagrebu je na golu imao puno posla, s obzirom na to da njegova momčad nije bila pri vrhu hrvatskog nogometa, ali njegov talent zapazio je Dinamo i 2015. ga doveo u svoje redove, s tim da ga je ostavio u Zagrebu još jednu sezonu na posudbu. Na koncu je Livaković za Zagreb odigrao 108 utakmica, od čega je 90 bilo u HNL-u
Od 2016. je Livaković postao član prve momčadi "modrih" i karijera mu je krenula strelovito prema gore. Iako je u početku imao nekakvih kikseva, vremenom se nametnuo kao ponajbolji igrač momčadi i najbolji golman u ligi
Sjajnim nastupima za Dinamo dogurao je i do hrvatske reprezentacije, a njegov su talent uočili i brojni europski klubovi. Za zagrebački je klub u prvom mandatu igrao od 2015. do 2023., a onda ga je kupio Fenerbahče za nešto više od 6,5 milijuna eura
Ipak, u Istanbulu nije pronašao najbolju formu, a turski klub ga je ljetos poslao na posudbu u Gironu. Tamo Livaković nije igrao, a onda je stigao u Dinamo u pravoj transfer sagi i odmah preuzeo "jedinicu"
Za Dinamo je dosad odigrao 303 utakmice, od čega 215 u hrvatskom prvenstvu. Ukupno je u HNL-u nastupio 305 puta i postao je golman s najviše nastupa u povijesti lige. Dosadašnji rekorder bio je Ivica Solomun koji je za Varteks, Belišće i Slaven Belupo skupio 304 nastupa u HNL-u
Livaković je trenutačno i prvi golman hrvatske reprezentacije, a u privatnom životu je oženio Helenu (ex Matić) Livaković, s kojom ima dvoje djece.
Sin Joakim rođen je u siječnju 2024., a kćer Kaja u listopadu 2025.
