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ČUDESNA AMERIKANKA

FOTO Od katastrofalne ozljede do reprezentacije u 8 mjeseci: Evo kako se Vonn oporavljala

Američka skijaška ikona Lindsey Vonn ponovno je pokazala svoju nevjerojatnu upornost. Nakon teške ozljede na ZOI-u u Italiji, Vonn se uspješno oporavlja te je pozvana u američku reprezentaciju
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FOTO Od katastrofalne ozljede do reprezentacije u 8 mjeseci: Evo kako se Vonn oporavljala
U veljači ove godine, tijekom spustaške utrke na Zimskim olimpijskim igrama u Milano Cortini, Vonn je doživjela jako težak pad. Svega trinaest sekundi nakon starta, utrka je za nju bila završena. Helikopterom je prebačena s bolne staze, a liječnici su u bolnici odmah utvrdili ozbiljnost cjelokupne situacije. | Foto: Lindsey Vonn/Instagram
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U veljači ove godine, tijekom spustaške utrke na Zimskim olimpijskim igrama u Milano Cortini, Vonn je doživjela jako težak pad. Svega trinaest sekundi nakon starta, utrka je za nju bila završena. Helikopterom je prebačena s bolne staze, a liječnici su u bolnici odmah utvrdili ozbiljnost cjelokupne situacije. | Foto: Lindsey Vonn/Instagram
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