FOTO Od katastrofalne ozljede do reprezentacije u 8 mjeseci: Evo kako se Vonn oporavljala

Američka skijaška ikona Lindsey Vonn ponovno je pokazala svoju nevjerojatnu upornost. Nakon teške ozljede na ZOI-u u Italiji, Vonn se uspješno oporavlja te je pozvana u američku reprezentaciju
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U veljači ove godine, tijekom spustaške utrke na Zimskim olimpijskim igrama u Milano Cortini, Vonn je doživjela jako težak pad. Svega trinaest sekundi nakon starta, utrka je za nju bila završena. Helikopterom je prebačena s bolne staze, a liječnici su u bolnici odmah utvrdili ozbiljnost cjelokupne situacije.
| Foto: Lindsey Vonn/Instagram
U veljači ove godine, tijekom spustaške utrke na Zimskim olimpijskim igrama u Milano Cortini, Vonn je doživjela jako težak pad. Svega trinaest sekundi nakon starta, utrka je za nju bila završena. Helikopterom je prebačena s bolne staze, a liječnici su u bolnici odmah utvrdili ozbiljnost cjelokupne situacije. |
Foto: Lindsey Vonn/Instagram
U veljači ove godine, tijekom spustaške utrke na Zimskim olimpijskim igrama u Milano Cortini, Vonn je doživjela jako težak pad. Svega trinaest sekundi nakon starta, utrka je za nju bila završena. Helikopterom je prebačena s bolne staze, a liječnici su u bolnici odmah utvrdili ozbiljnost cjelokupne situacije.
| Foto: Lindsey Vonn/Instagram
Slomila je potkoljenicu lijeve noge, a uz to je zadobila i prijelom desnog gležnja. Situacija se dodatno zakomplicirala kada je razvila kompartment sindrom. U jednom trenutku postojala je čak i opasnost od amputacije noge, ali brza reakcija liječnika spasila je stvar.
| Foto: Lindsey Vonn/Instagram
Foto Denis Balibouse
Foto Instagram
Oporavak je bio iznimno težak i zahtijevao je veliku mentalnu snagu. Prošla je kroz brojne operacije kako bi se sanirala šteta na njezinim nogama. Tjedne je provela u bolnici s vanjskim fiksatorima, što ju je, kako sama priznaje, gotovo izludjelo. Po povratku kući, dugo je bila ovisna o invalidskim kolicima i tuđoj pomoći.
| Foto: Players.co; instagram.com/players
Foto instagram
Foto Peter Casey/REUTERS
Tijekom ljeta pokazala je nevjerojatan napredak u zahtjevnoj rehabilitaciji. Počela je igrati tenis i voziti bicikl na otvorenom. U intervjuu za portal Yahoo Sports otkrila je kako dugo nije osjećala bol, što joj je dalo veliku nadu za nastavak oporavka.
| Foto: instagram
Puno vremena je provela u teretani, vježbala i pripremala se.
| Foto: Lindsey Vonn/Instagram
Foto Instagram
Put je bio težak, ali iz dana u dan mogla je sve više.
| Foto: Lindsey Vonn/Instagram
Foto Players.co; instagram.com/players
Došlo je ljeto, ona je bila sve bolje, a uz podršku prijatelja i novog dečka raslo joj je samopouzdanje.
| Foto: instagram
Foto Benkey/PRESS ASSOCIATION
Foto instagram
Foto Romina Amato
Foto Players.co; instagram.com/players
Iako ima 41 godinu, njezina karijera prepuna je nevjerojatnih uspjeha, uključujući četiri velika Kristalna globusa i osamdeset i dvije pobjede u Svjetskom kupu. Još u travnju dvije tisuće i dvadeset i četvrte godine ugrađen joj je djelomični umjetni zglob koljena od titana. Nakon toga se uspješno vratila skijanju, dokazujući da za nju jednostavno ne postoje granice.
| Foto: Romina Amato
Foto Denis Balibouse
Njezina upornost ponovno je nagrađena jer je pozvana u američku skijašku reprezentaciju za nadolazeću sezonu.
| Foto: Apega/ABACAPRESS.COM/Press Association/PIXSELL
To je veliko priznanje za sve što je prošla u posljednjih nekoliko mjeseci. Ipak, stvarni povratak službenim natjecanjima ovisit će o njezinom daljnjem oporavku i zdravstvenom stanju.
| Foto: Apega/ABACAPRESS.COM/Press Association/PIXSELL
Foto Romina Amato
U studenom ove godine čeka je još jedna teška operacija. Liječnici moraju ukloniti metalne pločice iz njezine noge i konačno popraviti puknuti križni ligament. Pred njom je novi dugotrajan proces oporavka koji će zahtijevati puno strpljenja.
| Foto: Players.co; instagram.com/players
Foto Denis Balibouse
Foto Lindsey Vonn/Instagram
Foto Romina Amato
Foto Lindsey Vonn/Instagram
Foto Lindsey Vonn/Instagram
Foto Lindsey Vonn/Instagram
Foto Lindsey Vonn/Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram