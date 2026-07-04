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DVOBOJ DJEVOJAKA

FOTO Od 'Tigrice' do odvjetnice. Ovo su paragvajske i francuske WAGS-ice: Koje su zanosnije?

Francuska i Paragvaj susreću se u osmini finala Svjetskog prvenstva. Francuzi su izraziti favoriti, ali Paragvajci su tvrdi, sigurno se neće predati. U velikoj galeriju upoznajte supruge i djevojke reprezentativaca obje države...
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FOTO Od 'Tigrice' do odvjetnice. Ovo su paragvajske i francuske WAGS-ice: Koje su zanosnije?
Subota navečer donosi sudar Francuske i Paragvaja (23 sata) u osmini finala Svjetskog prvenstva, a na tribinama će se sudariti ove dame. | Foto: Instagram, Canva
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Subota navečer donosi sudar Francuske i Paragvaja (23 sata) u osmini finala Svjetskog prvenstva, a na tribinama će se sudariti ove dame. | Foto: Instagram, Canva
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