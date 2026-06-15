VELIKA KONTROVERZA FOTO Odbojkašica koja mora dokazivati da je žensko: 'Čitav svijet mi se srušio, strah me je'

Osjećam se kao da se srušio moj svijet. Nikad nitko nije propitivao moj spol. Nije mi jasno zašto to rade, rekla je Nayara Ferreira, dodavši da se više ne osjeća sigurnom otkad su se optužbe pojavile u medijima