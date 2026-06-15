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FOTO Odbojkašica koja mora dokazivati da je žensko: 'Čitav svijet mi se srušio, strah me je'

Osjećam se kao da se srušio moj svijet. Nikad nitko nije propitivao moj spol. Nije mi jasno zašto to rade, rekla je Nayara Ferreira, dodavši da se više ne osjeća sigurnom otkad su se optužbe pojavile u medijima
FOTO Odbojkašica koja mora dokazivati da je žensko: 'Čitav svijet mi se srušio, strah me je'
Albanski odbojkaški savez suspendirao je Brazilku Nayaru Ferreiru (32), koja igra za drugoplasiranu ekipu prvenstva Dinamo, te je tražio od nje da obavi testiranje kako bi dokazala da je ženskog spola. | Foto: Instagram
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Albanski odbojkaški savez suspendirao je Brazilku Nayaru Ferreiru (32), koja igra za drugoplasiranu ekipu prvenstva Dinamo, te je tražio od nje da obavi testiranje kako bi dokazala da je ženskog spola. | Foto: Instagram
Komentari 10

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