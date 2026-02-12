FOTO Odbojkašica za kojom se okreće dvorana: Fotkala se za Playboy, a iz bikinija ne izlazi

Na nagovor prijateljice, okušala se u odbojci i tada je sve sjelo na svoje mjesto. Njezin talent brzo je došao do izražaja, pa je iz lokalnog kluba prešla u konkurentniji Volley Köniz, s kojim je ostvarila prve velike uspjehe, osvojivši švicarsko prvenstvo za uzrast do 17 godina, a dvije godine kasnije i ono za uzrast do 19 godina. Njezina posvećenost odvela ju je i u prestižnu "Swiss Volley Talent School", gdje je trenirala s najboljim mladim igračima i igračicama u regiji, dodatno bruseći svoje vještine. | Foto: Instagram