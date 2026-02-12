Obavijesti

FATALNA ŠVICARKA

FOTO Odbojkašica za kojom se okreće dvorana: Fotkala se za Playboy, a iz bikinija ne izlazi

Rebekka Hauri (28) profesionalna odbojkašica, poznata po poziciji libera, uspješno gradi karijeru koja nadilazi sportske dvorane, spajajući svijet vrhunskog sporta, obrazovanja, modelinga i reality televizije
Iako je danas sinonim za odbojku, put Rebekke Hauri prema sportu započeo je na plesnom podiju. Rođena 12. studenog 1998. godine u Bernu, od treće godine života bila je posvećena plesu. | Foto: Instagram
