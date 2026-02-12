FOTO Odbojkašica za kojom se okreće dvorana: Fotkala se za Playboy, a iz bikinija ne izlazi

Rebekka Hauri (28) profesionalna odbojkašica, poznata po poziciji libera, uspješno gradi karijeru koja nadilazi sportske dvorane, spajajući svijet vrhunskog sporta, obrazovanja, modelinga i reality televizije
Iako je danas sinonim za odbojku, put Rebekke Hauri prema sportu započeo je na plesnom podiju. Rođena 12. studenog 1998. godine u Bernu, od treće godine života bila je posvećena plesu.
Iako je danas sinonim za odbojku, put Rebekke Hauri prema sportu započeo je na plesnom podiju. Rođena 12. studenog 1998. godine u Bernu, od treće godine života bila je posvećena plesu. |
Iako je danas sinonim za odbojku, put Rebekke Hauri prema sportu započeo je na plesnom podiju. Rođena 12. studenog 1998. godine u Bernu, od treće godine života bila je posvećena plesu.
Na nagovor prijateljice, okušala se u odbojci i tada je sve sjelo na svoje mjesto. Njezin talent brzo je došao do izražaja, pa je iz lokalnog kluba prešla u konkurentniji Volley Köniz, s kojim je ostvarila prve velike uspjehe, osvojivši švicarsko prvenstvo za uzrast do 17 godina, a dvije godine kasnije i ono za uzrast do 19 godina. Njezina posvećenost odvela ju je i u prestižnu "Swiss Volley Talent School", gdje je trenirala s najboljim mladim igračima i igračicama u regiji, dodatno bruseći svoje vještine.
Nakon završetka srednje škole, Hauri je odlučila spojiti sport i obrazovanje te je prihvatila punu sportsku stipendiju na Sveučilištu Coppin State u Baltimoreu
Tamo je provela četiri godine igrajući za sveučilišnu ekipu Coppin State Eagles u prvoj diviziji NCAA lige i stekla diplomu iz biologije s predmedicinskim usmjerenjem. Iskustvo na američkom sveučilištu, koje pripada skupini povijesno crnačkih koledža i sveučilišta (HBCU), opisala je kao jedno od najboljih u životu.
Profesionalnu karijeru započela je u Njemačkoj, gdje je jednu sezonu igrala za BBSC Berlin u Drugoj Bundesligi Sjever, s kojim je osvojila treće mjesto. Ipak, srce ju je vuklo kući, pa se u sezoni 2024./25. vratila u Švicarsku i ponovno odjenula dres Volley Köniza, kluba u kojem je sve počelo.
S više od 335 tisuća pratitelja na društvenim mrežama, postala je prepoznatljivo lice, što joj je otvorilo vrata svijeta modelinga. Kruna tog angažmana stigla je u prosincu 2024. godine, kada je proglašena "Playmateom mjeseca" njemačkog izdanja časopisa Playboy
No, njezin najveći medijski iskorak dogodio se 2025. godine, kada je postala jedna od sudionica šeste sezone njemačkog reality showa "Temptation Island VIP". U showu je preuzela ulogu "zavodnice" (Verführerin), čiji je zadatak bio testirati vjernost zauzetih muškaraca koji su sudjelovali u eksperimentu. Ovaj potez dodatno ju je lansirao u medijsku orbitu i predstavio široj publici izvan sportskih okvira.
Tečno govori njemački, engleski i španjolski, a slobodno vrijeme provodi s obitelji, uključujući svoje dvije sestre, od kojih je jedna glumica. Njezin tipičan dan ispunjen je jutarnjim treninzima u teretani, učenjem tijekom poslijepodneva i večernjim odbojkaškim treninzima.
