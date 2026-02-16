Obavijesti

HRVATSKI DERBI 'DOWN UNDER'

FOTO Odigrao se derbi Dinama i Hajduka u Australiji. Pogledajte atmosferu i najbolje trenutke

Nogometni klubovi Dinamo St Albans i Hajduk Dandenong City, koje su osnovali hrvatski emigranti u Australiji, odigrali su 0-0. Najveći derbi HNL-a odigran je na drugom kontinentu u proslavu hrvatskog zajedništva
U Australiji je tijekom vikenda počela nogometna sezona u saveznim državama, a u južnoj Victoriji su se u prvom kolu sudarili Dinamo i Hajduk. | Foto: St Albans Dinamo FC/Facebook
