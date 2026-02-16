FOTO Odigrao se derbi Dinama i Hajduka u Australiji. Pogledajte atmosferu i najbolje trenutke

Dinamo St Albans osnovali su simpatizeri zagrebačkog Dinama prije 50 godina na zapadu Melbournea, a na jugoistoku grada su navijači splitskog Hajduka osnovali Hajduk Dandenong City. Oba kluba imaju iste grbove kao njihovi matični klubovi u Hrvatskoj te se natječu u ligi s 14 momčadi u saveznoj državi Victoriji, što je druga jakosna liga u Australiji. | Foto: St Albans Dinamo FC/Facebook