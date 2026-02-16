FOTO Odigrao se derbi Dinama i Hajduka u Australiji. Pogledajte atmosferu i najbolje trenutke

Nogometni klubovi Dinamo St Albans i Hajduk Dandenong City, koje su osnovali hrvatski emigranti u Australiji, odigrali su 0-0. Najveći derbi HNL-a odigran je na drugom kontinentu u proslavu hrvatskog zajedništva
U Australiji je tijekom vikenda počela nogometna sezona u saveznim državama, a u južnoj Victoriji su se u prvom kolu sudarili Dinamo i Hajduk.
Premda se utakmica u gradu Melbourneu igrala navečer program je počeo već u podne kada se osjetio miris ćevapa, janjećeg ražnja i svinjetine koji su se širili pored terena.
- Obitelji su se smjestile, prijatelji su se družili, a mjesto je bilo ispunjeno onim poznatim uzbuđenjem koje može stvoriti samo dan velikog hrvatskog derbija, izvijestile su novine Hrvatski vjesnik sa sjedištem u Melbourneu
Dinamo St Albans osnovali su simpatizeri zagrebačkog Dinama prije 50 godina na zapadu Melbournea, a na jugoistoku grada su navijači splitskog Hajduka osnovali Hajduk Dandenong City. Oba kluba imaju iste grbove kao njihovi matični klubovi u Hrvatskoj te se natječu u ligi s 14 momčadi u saveznoj državi Victoriji, što je druga jakosna liga u Australiji.
Navijači, članovi i prijatelji Dinama i Hajduka okupili su se satima ranije kako bi zajedno počeli sezonu. Djeca su se natjecala u gađanju prečke na terenu dok su ih deseci prijatelja i roditelja podržavali s tribina noseći hrvatske dresove i druga obilježja.
Uoči središnje utakmice organizirani su i susreti drugih hrvatskih momčadi pa su se Dinamo St Albans i Hajduk suočili u kategoriji do 20 godina, a zatim su North Geelong Warriorsi igrali protiv Melbourne Knightsa.
Igrači glavne utakmice izašli su na travnjak u pratnji najmlađih članova folklornog društva Hrvatska Zora, a ondje je svećenik Tomo Mlakić blagoslovio prisutne.
Bio je to sjajan dan za hrvatsku zajednicu“, rekao je Ilija Dragičević, predsjednik Dinama St Albans.
