FOTO Fokus na licima 'vatrenih' uoči Gane. U Philadelphiju stigli u pratnji velikog osiguranja

Reprezentacija je smještena u samom srcu grada, u hotelu The Notary u blizini Independence Halla, Zvona slobode, Gradske vijećnice, tržnice Reading Terminal i Kongresnog centra.
Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Philadelphiju gdje je u subotu očekuju odlučujući ogled protiv Gane u borbi za plasman u drugi krug Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi.
Za razliku od Dallasa i Toronta u koje su putovali zrakoplovom, "Vatreni" su u "Philly" stigli autobusom pod policijskom pratnjom.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Philadelphiju gdje je u subotu očekuju odlučujući ogled protiv Gane u borbi za plasman u drugi krug Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi.
Za razliku od Dallasa i Toronta u koje su putovali zrakoplovom, "Vatreni" su u "Philly" stigli autobusom pod policijskom pratnjom.
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Philadelphiju gdje je u subotu očekuju odlučujući ogled protiv Gane u borbi za plasman u drugi krug Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi.
Za razliku od Dallasa i Toronta u koje su putovali zrakoplovom, "Vatreni" su u "Philly" stigli autobusom pod policijskom pratnjom.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Od hotela u Alexsandriji do Philadelphije ima oko 240 kilometara. Reprezentacija je smještena u samom srcu grada, u hotelu The Notary u blizini Independence Halla, Zvona slobode, Gradske vijećnice, tržnice Reading Terminal i Kongresnog centra.
Ispred hotela dočekalo ih je mnoštvo navijača, do sada najviše. Atmosfera je bila odlična, kao uvod u spektakl koji nas očekuje za nešto više od 24 sata.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Policija je blokirala cijelu ulicu, a najviše problema imao je vozač autobusa s ulazom u ulicu pored hotela.
"Vatrene" sada očekuje trening, a potom i medijske obveze na stadionu Lincoln Financial Field, domu Philadelphia Eaglesa.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL