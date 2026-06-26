FOTO Fokus na licima 'vatrenih' uoči Gane. U Philadelphiju stigli u pratnji velikog osiguranja

Od hotela u Alexsandriji do Philadelphije ima oko 240 kilometara. Reprezentacija je smještena u samom srcu grada, u hotelu The Notary u blizini Independence Halla, Zvona slobode, Gradske vijećnice, tržnice Reading Terminal i Kongresnog centra. Ispred hotela dočekalo ih je mnoštvo navijača, do sada najviše. Atmosfera je bila odlična, kao uvod u spektakl koji nas očekuje za nešto više od 24 sata. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL