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FOTO Fokus na licima 'vatrenih' uoči Gane. U Philadelphiju stigli u pratnji velikog osiguranja

Reprezentacija je smještena u samom srcu grada, u hotelu The Notary u blizini Independence Halla, Zvona slobode, Gradske vijećnice, tržnice Reading Terminal i Kongresnog centra.
SP 2026 Philadelphia: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Philadelphiju
Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Philadelphiju gdje je u subotu očekuju odlučujući ogled protiv Gane u borbi za plasman u drugi krug Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi. Za razliku od Dallasa i Toronta u koje su putovali zrakoplovom, "Vatreni" su u "Philly" stigli autobusom pod policijskom pratnjom. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Philadelphiju gdje je u subotu očekuju odlučujući ogled protiv Gane u borbi za plasman u drugi krug Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi. Za razliku od Dallasa i Toronta u koje su putovali zrakoplovom, "Vatreni" su u "Philly" stigli autobusom pod policijskom pratnjom. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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