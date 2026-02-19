Obavijesti

U ČUDESNOJ HALJINI

FOTO Oko Viniciusa su skandali, a njegova cura mami poglede u Brazilu. Postala je 'kraljica Rija'

Virginia Fonseca je ove godine ponijela prestižnu titulu kraljice bubnjara (Rainha de Bateria) slavne škole sambe Acadêmicos do Grande Rio, zamijenivši na tom mjestu legendarnu glumicu Paollu Oliveiru
Carnival in Rio de Janeiro
Za svoj debi na Sambadromu pripremila je spektakl. Pojavila se u raskošnom crvenom kostimu ukrašenom sa 60.000 kristala i LED svjetlima, no glamur je imao i svoju cijenu. Težina cijele opreme iznosila je oko 15 kilograma, od čega su samo "krila" na leđima težila čak 12 kilograma. | Foto: Pilar Olivares
