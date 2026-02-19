FOTO Oko Viniciusa su skandali, a njegova cura mami poglede u Brazilu. Postala je 'kraljica Rija'

Virginia Fonseca je ove godine ponijela prestižnu titulu kraljice bubnjara (Rainha de Bateria) slavne škole sambe Acadêmicos do Grande Rio, zamijenivši na tom mjestu legendarnu glumicu Paollu Oliveiru
Za svoj debi na Sambadromu pripremila je spektakl. Pojavila se u raskošnom crvenom kostimu ukrašenom sa 60.000 kristala i LED svjetlima, no glamur je imao i svoju cijenu. Težina cijele opreme iznosila je oko 15 kilograma, od čega su samo "krila" na leđima težila čak 12 kilograma.
| Foto: Pilar Olivares
Za svoj debi na Sambadromu pripremila je spektakl. Pojavila se u raskošnom crvenom kostimu ukrašenom sa 60.000 kristala i LED svjetlima, no glamur je imao i svoju cijenu. Težina cijele opreme iznosila je oko 15 kilograma, od čega su samo "krila" na leđima težila čak 12 kilograma. |
Foto: Pilar Olivares
Za svoj debi na Sambadromu pripremila je spektakl. Pojavila se u raskošnom crvenom kostimu ukrašenom sa 60.000 kristala i LED svjetlima, no glamur je imao i svoju cijenu. Težina cijele opreme iznosila je oko 15 kilograma, od čega su samo "krila" na leđima težila čak 12 kilograma.
| Foto: Pilar Olivares
Njezin debitantski nastup na najpoznatijem svjetskom karnevalu, onom u Rio de Janeiru, bio je jedan od najočekivanijih događaja godine, no na kraju se pretvorio u pravu dramu
| Foto: Instagram
Zbog neizdržive težine kostima, usred defilea je zatražila da joj se skinu krila kako bi uopće mogla nastaviti. To nije bio kraj nevoljama. Tijekom plesa joj se djelomično odlijepio i "tapa-sexo", minimalistički dio kostima koji pokriva intimne dijelove, no snalažljiva influencerica uspjela je izbjeći potpunu golotinju koja bi njezinoj školi donijela kaznene bodove
| Foto: Pilar Olivares
Dok se na poslovnom planu suočavala s izazovima, njezin privatni život cvjeta. Veza s Viniciusom Juniorom službeno je potvrđena krajem listopada 2025. godine, kada su oboje na društvenim mrežama podijelili romantične fotografije iz Monaka
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Pilar Olivares
- Očito je da sam ja intenzivnija. Moja veza s Vinijem pomaže mi da učim. On mi govori: 'Smiri se, idemo polako.' Učim se kontrolirati, biti manje intenzivna, više razmišljati i djelovati opreznije. Kada je netko intenzivan, to je jako loše, puno patite jer ste jedino vi u tom ritmu - iskreno je priznala
| Foto: Instagram
Nedavno je zapalila internet i provokativnim fotografijama na kojima pozira u kostimu mačke, a oko vrata nosi ogrlicu s natpisom "VINI JR". Njezin odabir bio je posveta kultnom karnevalskom izdanju manekenke Lume de Oliveira iz 1998., koja je tada nosila ime svog partnera
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Pilar Olivares
Život s vrhunskim sportašem nosi i brojna pravila i odricanja, a Virginia je otkrila koliko rigoroznih mjera poduzimaju kako bi zaštitili Viniciusovu karijeru. Najveći strah je od nenamjernog dopinga.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
- Što god da ću koristiti, moram ga obavijestiti unaprijed, jer bi moglo izazvati doping. Na primjer, intimna krema, mast, bilo što što bi moglo doći u kontakt s njim moglo bi uzrokovati doping. A ako se to dogodi, on je izvan igre - otkrila je Fonseca.
| Foto: Instagram
Vinicius se našao u centru skandala na utakmici Benfice i Reala, nakon što ga je protivnički igrač rasistički vrijeđao. Nastala je velika scena, a Virgina mu je puna podrška da nastavi dalje.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Pilar Olivares
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram