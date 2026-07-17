Obavijesti

Galerija

Komentari 0
SENZACIONALNA ALYSA

FOTO Olimpijska pobjednica je pokazala gola leđa i otkrila tetovažu na zanimljivom mjestu

Alysa Liu zasjala je na ESPY-ju u New Yorku, ali još je više pažnje ukrala tetovaža na leđima. Nakon online teorija, otkrila je da je riječ o dirljivoj posveti prijateljici, a ne o mračnoj simbolici
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Sports: The 2026 ESPY Awards Red Carpet
Olimpijska pobjednica u umjetničkom klizanju Alysa Liu, koja je početkom godine ispisala povijest američkog sporta, ponovno se našla u središtu pozornosti, no ovoga puta daleko od ledene plohe. | Foto: Kirby Lee/REUTERS
1/65
Olimpijska pobjednica u umjetničkom klizanju Alysa Liu, koja je početkom godine ispisala povijest američkog sporta, ponovno se našla u središtu pozornosti, no ovoga puta daleko od ledene plohe. | Foto: Kirby Lee/REUTERS
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026