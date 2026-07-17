FOTO Olimpijska pobjednica je pokazala gola leđa i otkrila tetovažu na zanimljivom mjestu

Alysa Liu zasjala je na ESPY-ju u New Yorku, ali još je više pažnje ukrala tetovaža na leđima. Nakon online teorija, otkrila je da je riječ o dirljivoj posveti prijateljici, a ne o mračnoj simbolici
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Olimpijska pobjednica u umjetničkom klizanju Alysa Liu, koja je početkom godine ispisala povijest američkog sporta, ponovno se našla u središtu pozornosti, no ovoga puta daleko od ledene plohe.
| Foto: Kirby Lee/REUTERS
Olimpijska pobjednica u umjetničkom klizanju Alysa Liu, koja je početkom godine ispisala povijest američkog sporta, ponovno se našla u središtu pozornosti, no ovoga puta daleko od ledene plohe. |
Foto: Kirby Lee/REUTERS
Olimpijska pobjednica u umjetničkom klizanju Alysa Liu, koja je početkom godine ispisala povijest američkog sporta, ponovno se našla u središtu pozornosti, no ovoga puta daleko od ledene plohe.
| Foto: Kirby Lee/REUTERS
Foto Jeff Curry/REUTERS
Na svečanoj dodjeli ESPY nagrada u New Yorku, dvadesetogodišnja sportašica zablistala je na crvenom tepihu i primila priznanje za "Najveću nadu sporta" (Best Breakthrough Athlete), no najviše pogleda privukla je njezina odvažna modna kombinacija koja je otkrila više od elegantnog stila.
| Foto: JORDAN TOVIN/REUTERS
Foto JORDAN TOVIN/REUTERS
U glamuroznoj večeri koja slavi najveća sportska postignuća, Liu je pokazala da je jednako samouvjerena pred bljeskalicama fotoaparata kao i pred sudcima na ledu.
| Foto: JORDAN TOVIN/REUTERS
Dodjela nagrada ESPY za 2026. godinu, održana u prestižnom kazalištu David H. Koch u Lincoln Centru, okupila je najveće zvijezde svjetskog sporta
| Foto: Kirby Lee/REUTERS
Foto Kirby Lee/REUTERS
Bio je to prvi put od 1999. godine da se događaj vratio u New York, a sportaši su se potrudili da njihove modne kombinacije budu jednako impresivne kao i njihovi rezultati.
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Nosila je dugu haljinu modne kuće Louis Vuitton u bogatoj nijansi čokolade. Kreacija je imala dramatičan ovratnik i potpuno otvorena leđa, detalj koji je dopustio da njezin nakit dođe do punog izražaja.
| Foto: JORDAN TOVIN/REUTERS
Oko vrata je nosila ogrlicu nalik krunici s križem, koja je elegantno padala niz njezina leđa i njihala se dok je koračala tepihom
| Foto: Kirby Lee/REUTERS
Foto DANIEL COLE/REUTERS
Ipak, haljina otvorenih leđa nije samo istaknula profinjeni nakit, već je u potpunosti otkrila i tetovažu na donjem dijelu leđa, koja je mjesecima prije toga postala predmetom žustrih rasprava na internetu.
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Foto DANIEL COLE/REUTERS
Priča je započela nakon što je Liu objavila video na TikToku u kojem se tetovaža nazirala, što je pokrenulo lavinu nagađanja.
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Neki su na društvenim mrežama, bez ikakvih dokaza, tvrdili da simbol nalikuje Bafometu, liku koji se često povezuje s okultizmom.
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Foto CLAUDIA GRECO/REUTERS
Reakcije su bile trenutačne i podijeljene. Mnogi su stali u obranu mlade sportašice.
| Foto: YARA NARDI/REUTERS
"Njezino tijelo, njezina pravila. Možeš raditi što god želiš ako si broj jedan", napisao je jedan obožavatelj.
| Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS
Drugi je dodao: "Tetovaže su osobni izbor i ne mijenjaju ono što netko jest ili što je postigao. Ludo je kako brzo ljudi osuđuju nešto što ih se uopće ne tiče."
| Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Nakon višemjesečnih spekulacija, Liu je u intervjuu konačno otkrila pravo značenje svoje prve i jedine tetovaže.
| Foto: Ed Wolfstein/REUTERS
Foto AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Dizajn, koji je osmislio zajednički prijatelj, dijeli sa svojom najboljom prijateljicom, a svaki element ima posebno značenje
| Foto: Fabrizio Bensch/REUTERS
Foto Fabrizio Bensch/REUTERS
Krila šišmiša odabrala je jer smatra da su šišmiši "stvarno cool", ruža je omiljeni cvijet njezine prijateljice, a dva znaka beskonačnosti simboliziraju broj osam, s obzirom na to da su obje rođene u kolovozu.
| Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Priča iza tetovaže tako je otkrila dirljivu posvetu prijateljstvu, daleko od mračnih teorija koje su kružile internetom.
| Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Ova epizoda samo je još jedno poglavlje u nevjerojatnom životu Alyse Liu.
| Foto: YARA NARDI/REUTERS
Foto AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Rođena u Kaliforniji, odrastala je uz oca Arthura, odvjetnika koji ju je s pet godina odveo na klizanje, inspiriran legendama poput Michelle Kwan i Kristi Yamaguchi.
| Foto: YARA NARDI/REUTERS
Njezin talent bio je očit od samog početka. S 12 godina postala je najmlađa klizačica u povijesti koja je na međunarodnom natjecanju izvela trostruki aksel.
| Foto: YARA NARDI/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Godine 2019., sa samo 13 godina, srušila je rekord Tare Lipinski i postala najmlađa prvakinja SAD-a u povijesti, a titulu je obranila i godinu kasnije.
| Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Foto CLAUDIA GRECO/REUTERS
Ubrzo je postala i prva Amerikanka koja je na natjecanju izvela četverostruki lutz, učvrstivši svoj status kao tehničko čudo i najveća nada američkog klizanja.
| Foto: YARA NARDI/REUTERS
Nakon što je na Olimpijskim igrama u Pekingu 2022. osvojila šesto mjesto i nedugo zatim uzela broncu na Svjetskom prvenstvu, Liu je sa samo 16 godina šokirala sportski svijet objavom o povlačenju.
| Foto: instagram
Foto instagram
Navela je želju za normalnim životom i obrazovanjem kao glavne razloge.
| Foto: instagram
Foto instagram
Upisala se na prestižno sveučilište UCLA, a u pauzi od sporta čak se s prijateljicom popela do baznog kampa Mount Everesta. No, ljubav prema ledu nikada nije nestala.
| Foto: instagram
Foto instagram
Nakon dvije godine pauze, u jesen 2024. objavila je povratak natjecanjima. Bio je to potez koji se pokazao trijumfalnim.
| Foto: instagram
Foto instagram
Već 2025. godine, na iznenađenje svih, osvojila je naslov svjetske prvakinje.
| Foto: instagram
Foto instagram
Vrhunac njezine karijere uslijedio je na Zimskim olimpijskim igrama 2026. u Milano Cortini.
| Foto: instagram
Foto instagram
Tamo je osvojila pojedinačno zlato, prekinuvši 24-godišnji post američkih klizačica, a zatim je odvela američki tim do još jedne zlatne medalje.
| Foto: instagram
Foto instagram
Slučaj s tetovažom nije prvi put da se Liu suočila s kritikama zbog izgleda.
| Foto: instagram
Foto instagram
Javnost je ranije komentirala i njezin pirsing na frenulumu, vidljiv samo kad se smije.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
(*uz korištenje AI-ja)
| Foto: instagram